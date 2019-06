Zwei Tage Trubel auf dem Rathausplatz

Druckfrische Plakate und Flyer künden es: Mit Riesenschritten rückt das 17. Dorffest in Burgrieden näher. Über das Wochenende des 29. und 30. Juni wird auf dem Rathausplatz ausgiebig gefeiert.

Eröffnet wird die Freiluftveranstaltung am Samstag, 17 Uhr, von den Böllerschützen des Schützenvereins. Mit dem Startschuss einher gehen die Eröffnung des Kinderflohmarkts in der Laupheimer Straße und der große Bücherflohmarkt des Vereins (LQ) Lebensqualität Burgrieden mit hunderten von Büchern zu Schnäppchenpreisen. Auch für die sportliche Betätigung vom Jung und Alt sorgt das Mitmach-Programm. Am Standplatz des Schützenvereins „Hubertus“ Burgrieden können die Teilnehmer mit dem Lichtgewehr ihre Treffsicherheit ausprobieren, bei einem Holzsäge-Wettbewerb der Bürgerstiftung Burgrieden werden die Besten ermittelt.

„Sax-Wuscht-Bixa-Schiaba“

Ums Zielen und Treffen geht es im weiteren Sinn beim traditionellen „Sax-Wuscht-Bixa-Schiaba“ und an der Wurfbude des Sportvereins Burgrieden. Fürs Auge und Ohr sind die Festbeiträge von Tanz-Showgruppen und die stimmungsvolle Unterhaltung der Dorfmusikanten und des Blasorchester des Musikvereins „Cäcilia“ sowie fröhliche Lieder des Grundschulchores Burgrieden. Ein weiteres Mal geht es sportlich zu, wenn die Teammitglieder der Karateakademie auf den Bühnenbrettern zeigen, was sie so alles draufhaben.

Zum sechsten Mal tuckern am Sonntag zahlreiche Bulldog-Veteranen um und durch das Festgelände und lassen damit auch ein Stück Technik aus längst vergangenen Tagen wieder aufleben. Das gilt noch mehr für den „Auftritt“ des einzigen noch fahrbereiten viersitzigen Tourenwagens, der 1921 in Burgrieden gebaute, 50 PS starke viersitzige Tourenwagen 11/55. Michael Schick aus Laupheim, ausgewiesener Steiger-Experte, konnte den auf Hochglanz polierten Wagen vom vorigen Besitzer erwerben und sich einen Riesenwunsch erfüllen.

Die Automobilfirma Steiger mit Sitz in der Rottalgemeinde hat in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts Geschichte geschrieben und kehrt aus Anlass des Dorffestes für ein paar Stunden an seine „Geburtsstätte“ zurück – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

So vielfältig das Aktionsprogramm sein wird, so reichhaltig ist das Angebot an Essen und Trinken. Rund ein Dutzend Vereine kümmern sich darum, dass es den Festgästen auch in dieser Hinsicht gut geht.