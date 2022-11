Zwei neue Beiratsmitglieder für den Verein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das vielzitierte „Wir-Gefühl“ wird beim Historischen Verein Gesamtgemeinde Burgrieden offensichtlich gelebt. Entgegen dem Trend der sinkenden Zahlen der ehrenamtlichen Mitstreiter in Vorstand und Beirat von Vereinen, haben die Burgrieder Hobbyheimatforscher zwei neue Gremiumsmitglieder dazu gewinnen können.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Jürgen Maier, Burgrieden und Günther Baier, Rot, zwei Bürger für unsere Arbeit und unsere Ziele begeistern konnten“. An Aufgaben mangelt es wahrhaft nicht, wie die Vorsitzende Maria Dietrich in der ersten gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Beirat nach der Jahreshauptversammlung im Oktober, betonte. Dabei wurde auch über erledigte und laufende Projekte berichtet. Zu den aktuellen zählen etwa die Anfertigung von Info-Schildern, die an bedeutenden Gebäuden in der Gesamtgemeinde angebracht werden sollen. Sie sollen Auskunft über die Historie der Objekte, wie beispielsweise Kirchen und Kapellen, Schulen und landwirtschaftlichen Gebäuden, geben.

Die auf die wichtigsten Daten der ausgewählten Objekte beschränkte Beschreibung erfordert von den Heimathistorikern zeitaufwändige Recherchen, die sich im einen oder anderen Fall schwieriger gestalten, als erwartet, weil es an zuverlässigen Quellen mangelt. Mit einem ähnlichen Problem sieht sich der Historische Verein bei einem weiteren Thema konfrontiert. In seinem Besitz findet sich auch eine große Anzahl an großformatigen Luftbildern von Burgrieden, Hochstetten, Rot und Bühl, vermutlich aus den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhundert.

Die aus Luftfahrzeugen „geschossenen, gestochen scharfen Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind leider undadiert, so dass es auch einer Portion Ortskenntnisse bedarf, um die fotografischen Abbildungen aus der Vogelperspektive richtig einzuordnen. „Das ist aber eine richtig spannende Aufgabe“, urteilen unisono die Hobby-Historiker, die auf diese Weise ihre Heimat vor 70 und mehr Jahren kennenlernen können. „Unter die Lupe“ nehmen die Aktiven auch frühere Burgrieder Firmen, die im vorigen Jahrhundert Geschichte geschrieben haben. Neben der schwäbischen Autofabrik Steiger – ein Lieblingsprojekt der Hobbyforscher – will man sich nunmehr der Chronik der württembergischen Frottierweberei Lustnau und ihrem Zweigbetrieb „Suevia“ in Burgrieden, annehmen.