„Z'schad zum Nauswerfa“ von Lebensqualität Burgrieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren Pause konnte der Verein Lebensqualität Burgrieden am Samstag, den 8. Oktober bei gutem Wetter endlich wieder den Sperrmülltauschtag unter dem Motto „Z'schad zum Nauswerfa“ veranstalten. Der Bauhof Burgrieden hat dafür sein Gelände zur Verfügung gestellt. Angeliefert wurden Kleinmöbel, jede Menge Spiele, Sportgeräte, Heimwerkzeug und vieles mehr.

Das Prinzip ist ganz einfach: Jede/r kann bringen, was nicht mehr gebraucht wird, aber noch gut in Schuss ist. Und im Gegenzug einfach mitnehmen, was im eigenen Haushalt gerade noch gefehlt hat.

Für Groß und Klein war das eine gute Gelegenheit zum „Gruschteln“, Flohmarktatmosphäre war garantiert. Und natürlich gab es wieder viele Gelegenheiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl wurden wie immer Kaffee, Tee, Kuchen und Butterbrezeln angeboten.