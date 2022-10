Workshop mit Smartphone und Tablet für Senioren

Beim Workshop mit Smartphone und Tablett für Senioren am Montag, 17. Oktober, um 15 Uhr im Brunnencafé im Wohnpark Fritz-Leitz-Weg 17 in Burgrieden steht das Thema Apps im Focus. Nicolas Jablonsky zeigt, warum Apps benötigt werden, wie man diese installiert und deinstalliert, worauf man achten sollte und gibt Tipps zur Anwendung und Technik. Für Fragen und Übungen ist genügend Zeit eingeplant. Zusammen mit den Digitalmentoren Susanne Jablonsky und Gudrun Konstroffer wird die Anwendungssoftware gleich praktisch am eigenen Gerät umgesetzt. Tablett-Leihgeräte stehen ebenfalls zur Verfügung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zur Veranstaltung können unter Telefon 01525/ 9916981 gestellt werden, E-Mailburgrieden@seniorenakademie-digital.de