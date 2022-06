Wie ein Fest vor 100 Jahren den Burgrieder Oberlehrer empört hat

Der Historische Verein der Gesamtgemeinde Burgrieden hat in seinem Archiv jüngst eine interessante Geschichte ausgegraben. In dieser geht es um ein Fest „moralische Verderbtheit“ und die Feststellung eines Chronisten, dass die Dorfbewohnerschaft „nicht reif“ sei für Vergnügungsformen wie in der Stadt. Maria Dietrich, die Vorsitzende des Historischen Vereins, hat den „Skandal“ für die „Schwäbische Zeitung“ zusammengefasst.

Lebhafte und markante Schilderungen

Juni – Sommermonat und Zeit der großen und schönen Feste. Nach der Corona-Pandemie ist das Bedürfnis und die Freude an diesen besonders groß. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass man auch schon vor 100 Jahren in Burgrieden ordentlich gefeiert hat. Dazu gibt es lebendige und markante Schilderungen des damaligen Oberlehrers Josef Wiest. Die handgeschriebene Chronik, ein wahrer Schatz unseres Heimatmuseums, gibt einen Einblick in das Dorfgeschehen von damals. Folgendes kann man für das Wochenende des 10., 11. und 12. Juni 1922 darin nachlesen:

„Begleitet von physischem, vielleicht noch mehr moralischem Schmutz feiern Musikverein Cäcilia und der Radfahrerverein ,Adler’ ihr 10-jähriges bzw. 20-jähriges Stiftungsfest mit Fahnen- und Standartenweihe“, schreibt der Chronist. „Am Haupttag, dem Dreifaltigkeitsfest, regnete es beinahe ununterbrochen. Musik, Gesang, Rennen und Langsamfahren, Konzerte und Reden, alles wäre ganz schön und recht gewesen“, heißt es weiter.

„Es fehlt an der nötigen Selbstzucht und Bildung“

So weit, so gut. Doch in der Folge echauffiert sich Josef Wiest über das weitere Festgeschehen: „In moralischer Beziehung wurde das Fest verdorben durch die Abend- bzw. Nachtteile des Programms: Samstag, 8 Uhr, Festbankett und Sonntag, abends, 8 Uhr Festball und zwangloses Festtreiben. Diese Programmpunkte sind zweifellos städtischen Verhältnissen nachgeäfft und eignen sich für das Land nicht“, kritisiert der Oberlehrer. „Die Dorfbewohnerschaft ist für derartige Vergnügungsformen nicht reif; es fehlt an der nötigen Selbstzucht und Bildung und vor allem an der nötigen Polizei, die für Ordnung und Nachtruhe sorgen könnte.“

Vermutlich hatte Wiest bei der Niederschrift seiner Beobachtungen schlechte Laune – Schlaflosigkeit könnte der Grund dafür sein, denn er schreibt: „So kam es dann, dass am Sonntagmorgen von 1 bis 2 1/2 Uhr und am Montagmorgen von 12 bis 1 1/2 Uhr die Gassen angefüllt waren mit wilder Ausgelassenheit, mit Lärmen, Schreien, Johlen, Singen, Trompeten, auch kreischende, grillende Weiberstimmen, zum Teil auch Weibergesang waren zu hören. An eine Nachtruhe war so nicht zu denken. All das gab dem sonst ganz netten Feste einen hässlichen Misston.“

Heute eher ein Grund zum Schmunzeln

Soweit die Eintragungen und die Beurteilung eines großen Festes von damals; sie sind nicht gerade zimperlich. Aus heutiger Sicht – ein Anlass zum Schmunzeln und doch sehr „oberlehrerhaft“. Schließlich war der Lehrer neben Pfarrer und Schultes die moralische Instanz für das gesamte Dorfgeschehen. Man nannte sie auch „die Dreifaltigkeit“. Mag der Respekt vor dieser auch noch so groß gewesen sein: Manchmal, das lehrt uns die Chronik von Josef Wiest, hat man aber auch vor 100 Jahren schon ganz gerne ein wenig über die Stränge geschlagen.