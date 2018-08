Wenn Ferienkinder unter die Schreiner gehen

Holzpaletten werden häufig als Einwegpaletten verwendet. Dass sich mit ihnen aber auch ganz praktische Kleinmöbel schreinern lassen, das haben sieben Ferienkinder im Alter von zehn bis 17 rasch gelernt. Die Jungs und Mädels hatten das Angebot des örtlichen Natur-und Vogelschutzvereins „Wir basteln Kleinmöbel aus Holzpaletten" gerne angenommen. Davon war auch Maggy Niedermeier sehr angetan, die mit Unterstützung eines handwerklich geschickten Vaters den „Schnellkurs“ im Schreinerhandwerk mit Umsicht leitete.

Die zweite Vorsitzende des Vereins hatte bereits gute und zeitintensive Vorarbeit geleistet. So etwa für die Beschaffung von Paletten im Fachhandel, beim Zersägen (zwei zu einem Drittel) sowie beim Abschleifen. „Ich war froh, dass mein Mann und Sohn mich dabei tatkräftig unterstützten“. Das Wetter am Freitagnachmittag war ideal, sodass draußen vor und in der offenen Garage des Vereinsheim „Alte Molke“ gearbeitet werden konnte. Unter den fleißigen Händen entstanden Standregale mit zwei Einlagebrettern in den Maßen 68 mal 80 cm. Die Einlegeböden aus Pressspanbrettern konnten die Nachwuchsschreiner individuell mit der Stichsäge machen. Wellen- oder Wolken waren die beliebtesten Formen.

Da wurde mit Fleiß und Akribie gebohrt, geschliffen und Kantschellen verschraubt, dass es eine Freude für die „Werkstattleiterin“ und ihren Assistenten war. Und wenn es doch irgendwo mal klemmte, war das kein Problem für die Erwachsenen. Da der Bau der Standregale doch mehr Zeit als vielleicht ursprünglich gedacht in Anspruch nahm, will Maggy einen zweiten Bastelnachmittag anbieten.

Bei diesem Zusatztermin stehen Fein- und Anstricharbeiten auf dem Plan. Mit dem Restmaterial an Holz sollen mit der Kindergruppe des Vereins „Flinke Rottalspatzen“/ „Schlaue Füchse“ kleine Sitzmöbel, beispielsweise Hocker angefertigt werden. Nach dem Motto: „Wer arbeitet, soll auch gut essen“, gab es für die Kinder in der Pfanne gebratene rote Würste, hausgemachten Kartoffelsalat und Wecken und natürlich etwas zum Trinken.