Weihnachtsdekoration schmückt den Wohnpark

Die Bewohner des Wohnparks „Allengerechtes Wohnen“ in Burgrieden verbreiten vorweihnachtliche Atmosphäre im Innenhof ihres Wohnparks. Dort haben sie einen mit elektrischen Lichtern ausgestatteten Tannenbaum aufgestellt. Auch das Atrium im Hauptgebäude statteten sie mit einem mehrere Meter hohen Christbaum aus. Rund um den Baum gruppiert sich eine Präsentation von handgefertigtem Schmuck, gestrickten, gestickten und genähten Handarbeiten. Die Organisatoren bedauern, dass aufgrund der Kontaktbeschränkungen kein Rahmenprogramm mit Glühwein- und Weihnachtsgebäckbuden stattfinden kann. Ein Hingucker ist die aufgebaute orientalische Krippe aus Privatbesitz mit Eglifiguren. Bei diesen handelt es sich um biblische Erzählfiguren, die dem Betrachter die Bibelgeschichten begreifbar machen. Nicht zuletzt sollen Bücher mit Geschichten, Gedichten und Liedern zur Weihnachtszeit zum Innehalten einladen. In den vergangenen Tagen haben sich außerdem Bewohner an der digitalen Adventsfenster-Aktion beteiligt.