Vonda Shepard spielt im Riffelhof

Der Soundtrack zur Fernsehserie „Ally McBeal“ brachte ihr Weltruhm, mehrere Emmys, zwei Golden Globes und einen Grammy ein: Vonda Shepard zählt zu den bekanntesten amerikanischen Singer-Songwriterinnen. Am Donnerstag spielt sie in Burgrieden.

Mit ihrer Rolle als Pianisten und Sängerin in der Lieblingsbar der Hauptfigur der Fernsehserie „Ally McBeal“ feierte sie ihren Durchbruch. Über Nacht wurde sie zum Star und verkaufte weltweit 12 Millionen Alben.

Im jungen Alter zog Vonda Shepard mit ihrer Familie von New York nach Los Angeles. Bereits im Alter von 14 Jahren stellte sie in Klubs ihre ersten eigenen Songs vor. Später spielte sie gemeinsam mit Musikgrößen wie Rickie Lee Jones, Al Jarreau und Jackson Browne. Die Auftritte mit den Indigo Girls und The Funk Brothers beschreibt Vonda Shepard als Höhepunkte in ihrer Karriere.

Nach zahlreichen Albumveröffentlichungen und Tausenden von Konzerten liebt sie es immer noch, ihre souligen Songs live zu präsentieren. „Ich habe enorm viel Energie für die Musik und das Leben“, sagt die 53-Jährige.