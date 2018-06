Vom Schultes zum Häuptling

Die Narren im Land sind jetzt an der Macht – so auch in der Rottalgemeinde Burgrieden. Die rund 50 Riffelweible, Sallamale und Haldegoischter haben nicht lange gebraucht, um Bürgermeister Josef Pfaff am Glombigen Doschdig seines Amtes zu entheben.

Der Schultes leistete null Widerstand – was sollte er auch gegen so viele? Hilfe von seinen als Cavaleros kostümierten Rathausbediensteten konnte er kaum erwarten. Wieder hatte Zunftmeister Gerhard Kopp dem Rathauschef so einiges vorzuwerfen, was die breite Öffentlichkeit in der Vergangenheit thematisiert und manchen Bürger zum Kopfschütteln veranlasst hatte. Aber Pfaff ließ die Schelte an seinem Narrenhäs abgleiten, amüsiert verfolgte er die Anschuldigungen, die natürlich (Schaden-) Freude auslösten.

In präsidialem Outfit hatte der Narrenchef beispielsweise den allenthalben umstrittenen Neubau der („Rinalto“)- Brücke über die Rot, das neue Spritzenhaus, die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Karl-May-Festspielen in launigen Worten persifliert. „Do fallet mir so Gschichte ei, du könntescht fascht Schildbürgermeister sei.“ Zum Thema Brückenbau konterte der Rathauschef: „Dass unsere Brück’ am Fesselweg, genau genommen war ein Steg, auf die Dauer so nicht halten kann, zusammenbricht gar irgendwann.“ Das konnte die Bevölkerung noch nachvollziehen. Doch die hohen Kosten war den Leuten und auch den Burgrieder Narren ein Ärgernis. Aber auch diesem Vorwurf hatte Pfaff etwas entgegenzusetzen: „Mehr als ne Viertelmillionen, da nachzudenken würd’ sich lohnen, damit dann eine schmucke Brücke, uns und die ganze Welt entzücke, denn um die Rot zu überbrücken, muss man nur nach Venedig blicken. Es muss werden eine Attraktion, wir haben nicht viele davon.“ Allen Kritiken zum Trotz bekräftigte der kurz danach entmachtete Schultes: „Aus diesen Gründen ganz gewiss, die Brücke nun bleibt, wie sie ist. Die Überdachung, das ist wahr, die bauen wir im nächsten Jahr.“

Mit dem phonstarken Burgrieder Narrenruf waren Riffelweible und Co. auch in den Kindergärten und im „VR-Schuppa“ zum „Bauer-sucht-Frau-Scheunenfest“ begrüßt und bewirtet worden. Mit seinen Bauernregeln zum Motto warnte Voba-Geschäftsstellenleiter Reinhold Feger davor: „Ist der Bauer völlig blank, gehört der Hof wohl bald der Bank.“