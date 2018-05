Vom Gründungs- zum Ehrenzunftmeister

Die Narrenzunft Burgrieden, seit 2003 Mitglied im Alemannischen Narrenring (ANR), kann heuer auf ein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Ebenso lange leitete Zunftmeister Gerhard Kopp mit Tatkraft und Spaß an der Narretei den aktuell 158 aktive und fördernde Mitglieder starken Verein zur „Förderung und Pflege des Brauchtums“. Auf eigenen Wunsch ist der Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung am Freitag aus dem Amt ausgeschieden und hat die Führung einer gut aufgestellten Interessengemeinschaft an seinen Nachfolger Michael Augat, den bisherigen Zunftmeister- Stellvertreter, übergeben. Die fälligen Neuwahlen, Mitglieder-Ehrungen sowie die stürmisch gefeierte Ernennung von „Obernarr“ Gerhard Kopp zum Ehrenzunftmeister standen im Mittelpunkt der Tagung im vollbesetzten Rottalstüble der Fußballer.

Die Wahlen brachten das erwartete Ergebnis: Michael Augat übernahm das Amt des Vorsitzenden, als seine Stellvertreterin wurde Nadine Kübler gewählt. Auch den übrigen zur Disposition stehenden Funktionsträger sprach die Versammlung ihr einmütiges Vertrauen aus. Zunftsäckelmeister (Kassierer) Markus Luppold führt sein Amt für die nächsten zwei Jahre ebenso fort wie Zunftrat Markus Mayer und die Zunftfilzer (Kassenprüfer) Petra Karremann und Jörg Kuhbandner. In seiner Antrittsrede freute sich der neue Zunftmeister, begleitet von euphorischem Händeklatschen, auf sein Amt. „Ich bedanke mich, dass ich das machen darf“, so Michael Augat.

Stehender Beifall für Gerhard Kopp

Stehender Beifall wurde auch dem aus der Verantwortung ausscheidenden Gerhard Kopp zuteil. Überwältigt von der Ernennung zum Ehrenzunftmeister der NZ Burgrieden, verbunden mit einer Urkunde und einigen Präsenten, versicherte er, dass er dieses Amt, von der Gründung im Mai 1993 bis zum heutigen Tag, gerne wahrgenommen habe. Welcher Wertschätzung er sich bei seinen „Kindern“ (so nannte er nicht selten seine Riffelweible, Sallama und Haldegoischter, egal ob groß oder klein), aber auch bei befreundeten Zünften erfreuen durfte, kam in etlichen Grußworten nachhaltig zum Ausdruck.

Zu seiner Verabschiedung waren unter anderem die Vertreter der Patenzünfte „Pflugraicher“ Uttenweiler, „Sche-Ho“ Schemmerhofen sowie Herbert Mayer, Brauchtumswart beim ANR, gekommen. Auch Burgriedens Bürgermeister Josef Pfaff würdigte die Verdienste von Gerhard Kopp. Er befand: „Die Narrenzunft Burgrieden ist eine Musternarrenzunft, auch weil sie das schwäbisch-alemannische Brauchtum pflegt und fördert“ – auch dank des Einsatzes von Gerhard Kopp.

Zahlreiche Narren geehrt

Dass es dazu aber auch treuer Mitglieder bedarf, unterstrich die Ehrung zahlreicher Narren für zehn- respektive 20-jährige Zugehörigkeit zur örtlichen NZ. Mit wertschätzenden Worten und Präsenten in den „Ruhestand“ verabschiedet wurden ebenso mit Urkunden und Plaketten der ehemalige Vizezunftmeister Achim Gröning (sechs Jahre) Häswartin Doris Binder (12), Zunftrat Stefan Locher (12) und Häswart Bernhard Hess (22 Jahre).

In seinem letzten Zunftmeisterbericht rief Gerhard Kopp einige herausragende Ereignisse in Erinnerung zurück, so etwa die Aufnahme der NZ Burgrieden als Vollmitglied des ANR sowie das 20-jährige Jubiläum. Im Rückblick auf das vergangene Jahr fanden die erfolgreiche Beteiligung am Dorffest Burgrieden, der für die Kameradschaft sehr zuträgliche Ausflug nach Tripsdrill, aber auch der Beitrag zum Schülerferienprogramm „Auf den Spuren von Riffelweible und Co.“ besondere Erwähnung. Zufrieden war Kopp über den Beitritt von zwölf neuen Hästrägern, die in der zwölften Raunacht in die Zunft aufgenommen werden konnten.

Die Berichterstattung komplettierten die Ausführungen der Zunftschreiberin Claudia Schick, von Jörg Kuhbandner in Vertretung des Kassenwarts und von Häswart Dominik Gröning. Der Fokus auf kommende Aktivitäten richtete sich auf den von ANR-Brauchtumswart Herbert Mayer, Gebrazhofen, angekündigten Herbstkonvent des Alemannischen Narrenrings am 20. Oktober 2018 in der Rottalhalle in Burgrieden.