Vogelstimmenwanderung führt durch Feld und Flur

„Wer singt da so schön und ausdauernd?“ - Diese und viele andere Fragen beantwortet Werner Jans von den Salzweiherfreunden Orsenhausen bei einer von ihm geführten Vogelstimmenwanderung durch Feld, Wald und Flur. Ausgangspunkt der Exkursion am Sonntag, 22.Mai, um 6 Uhr in der Frühe, ist beim „Blue Saloon“ in der Herdgasse in Burgrieden. Im Anschluss daran sind die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Gratis- Frühstück in das Vereinsheim „Alter Molke“ eingeladen. Dazu sollte man sich aus organisatorischen Gründen beim Vereinsvorsitzen Georg Heim, Telefon 0 73 92 / 9 38 98 74 anmelden.