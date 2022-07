Villa Rot blickt auf 30 Jahre Bestehen zurück

Das Museum Villa Rot feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Mit der aktuellen Ausstellung „Der Bau – Hommage an Kafka“ und dem Jubiläums- und Familienfest am Sonntag, 10. Juli, von 11 bis 18 Uhr begeht das Museum seine Jubiläumsfeier. Es könne als einmaliger Glücksfall bezeichnet werden, dass die letzte Bewohnerin der Villa, Feodora Hoenes, testamentarisch verfügte, das „Schlößl“ samt dem wunderschönen Villengarten zur Museumsanlage zu machen, hieß es in der Pressemitteilung zum Jubiläum.

Nach dem Tod Hoenes 1983 sollten neun Jahre vergehen, ehe am 28. August 1992 das Museum eröffnet werden konnte. Maßgeblich für diese Entwicklung, für die Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlage in Form einer Stiftung, erforderliche Umbauten und organisatorische Notwendigkeiten waren die ehemaligen Bürgermeister Burgriedens Dieter Per Huber und Josef Pfaff, der Testamentsvollstrecker Kurt Traub und Notar Adolf Fuchsschwanz.

Mit dem Historiker Norbert Deuchert konnte ein Experte als Museumsleiter gefunden werden, der zur Kunst- und Kulturgeschichte Asiens gearbeitet hatte und damit die vorhandene Sammlung aufarbeiten konnte. Die Sammlungsbestände gaben dann auch zunächst den programmatischen Schwerpunkt der Ausstellungstätigkeit vor, die sich der Begegnung der Kulturen widmen sollte. Sichtbar wird dies besonders in den beiden ersten Ausstellungen 1992 und 1993 mit den Titeln „Kreuz und Lotus“ und „Schätze der Menschen und Götter“, die die Kunst Europas und Asiens einander gegenüberstellten.

Ab den 2000-er Jahren zeigte das Museum Villa Rot zudem Werke zeitgenössischer oder etablierter regionaler Künstler. Neue Impulse brachte die programmatische Neuausrichtung durch die Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin Stefanie Dathe – mit thematischen Gruppenausstellungen, die sich mit inhaltlichen und formalen Grenzbereichen von Kunst, Kultur und Gesellschaft auseinandersetzten.

Die größte Veränderung in der Erscheinung des Museums war der Anbau einer Kunsthalle. Die Realisierung des 2014 eröffneten Erweiterungsbaus wurde durch die zweckgebundene Zustiftung des Künstlers Willi Siber möglich. Als Gegenpol und Ergänzung zu den Kabinetträumen des historischen Bestandsgebäudes bietet die vom Böblinger Architekturbüro Hinrichsmeyer & Bertsch entworfene Kunsthalle Platz für Skulpturen, Plastiken und Installationen.

Seit Bestehen des Museums Villa Rot konnten bis heute 72 Ausstellungen präsentiert werden. Konzerte ergänzen das Veranstaltungsangebot. Der Freundeskreis der Villa Rot unterstützt das Museum und ergänzt das Angebot durch regelmäßige Veranstaltungen, die Menschen aller Generationen Zugang zu zeitgenössischer Kunst ermöglichen. Seit 2016 hat sich der jährlich im Oktober stattfindende Rote Kunstsalon als kleine, feine Kunstmesse weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.