Viele Farben in drei Dimensionen

Farben, Formen und eine Vielfalt von Patchwork- sowie Quiltarbeiten bestimmen bis Mitte November das Ambiente des Atriums im Wohnpark Burgrieden. Unter dem viel versprechenden Titel „Schönes aus Stoffen“, präsentiert die Textil-Hobbykünstlerin Hannelore Mayr eine repräsentative Auswahl ihrer farbenfrohen, künstlerisch gestalteten Werke. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei, von großformatigen Wandbehängen über Bettüberwürfen und Bildmotiven bis hin zu kleinen Sets. Die mehr als 50 Besucher der Vernissage am Freitagnachmittag waren sichtlich angetan und erfreuten sich beim Anblick der Werke aus den fleißigen, kreativen Händen von Hannelore Mayr.

Es scheint, als wäre Patchwork und Quilten ein Bereich des Nähens, der in den letzten Jahrzehnten nie an Beliebtheit verloren hat. Viele Frauen haben vielleicht aufgehört zu nähen oder Heimtextilien anzufertigen, doch Quiltinnen gab es zu jeder Zeit und wird es wohl auch weiterhin geben. Zu ihnen zählt die in Brochenzell beheimatete Hannelore Mayr. Im Umgang mit Faden und Nadel und allem, was in den kreativen Bereich fällt, ist sie von jeher sehr geschickt, mit viel Fantasie ausgestattet und immer im Einsatz. Auf diese Wurzeln ihres künstlerischen Schaffens ging in ihrer Laudatio die Burgriederin Maria Stehle ein, die eine jahrelange Freundschaft mit „Hanne“ und ihrem Mann Paul verbindet.

Schon als Kind habe sie sich eine Nähmaschine gewünscht, erzählt sie über die Hobby-Quilterin. So war es eine logische Folge, dass sie dann später auch einen Beruf erlernte, der genaues und sauberes Arbeiten erforderte, nämlich das Handwerk der Pelznäherin. Dabei blieb es allerdings nicht, eine zweite Berufsausbildung als Hauswirtschafterin mit Meisterprüfung kam hinzu. Vor acht Jahren, so die Laudatorin, wandte sich Hannelore Mayr der Herstellung von Quilts und Patchworkarbeiten zu - mit Erfolg. „In Kursen holte sie sich das nötige Rüstzeug. Sie stellte unter anderem in Friedrichshafen, Kehlen und sogar in Luxemburg aus.

Maria Stehle fügte ihrer Frage: „Was ist eigentlich Quilt und was ist Patchwork“? auch gleich die fachliche Antwort hinzu. Quilten heißt soviel wie steppen, entweder von Hand oder mit der Nähmaschine. Ein Quilt bestehe immer aus mehreren Stofflagen. Die schöne Oberseite , „Quilt-top“ genannt, werde oft als Patchwork aus vielen kleinen Stoffteilen gearbeitet. Der Begriff "quilten" beziehe sich auf das Zusammensteppen der drei Lagen. „Patchwork“ hingegen ist die Kunst aus kleinen und kleinsten Stoffteilen, die farblich gut aufeinander abgestimmt sind, geometrische oder phantasievolle, frei gestaltete Werke zu fertigen. Zahlreiche Beispiele ihres Schaffens hat Hannelore Mayr zu ihrer ersten Ausstellung in Burgrieden mitgebracht. Und alle zeichnet neben Ideenreichtum und Buntheit eine große Harmonie aus. Besondere Hingucker sind etwa das jüngste Werk Mayrs, das sie mit dem Titel „Sternenquilt“ überschrieben hat, sowie eine repräsentative Tagesdecke mit zarten Rosenmotiven.

Die Künstlerin dankte ihrer Freundin Maria als Initiatorin und Laudatorin sowie Hermann Härle von der Bürgerstiftung und dem Wohnpark Burgrieden.

Bis voraussichtlich Mitte November kann die Ausstellung im Atrium des Wohnparks während der Öffnungszeiten des „Brunnencafés“ jeden Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr und am ersten Sonntag im Monat, ebenfalls von 14.30 bis 17.30 Uhr, besucht werden.