Viel erreicht trotz der Pandemie

Der Verein „Lebensqualität (LQ) Burgrieden“ ist ein Zusammenschluss von Männern und Frauen zu einer Interessengemeinschaft mit 245 Mitgliedern. Vorrangiges Ziel ist, die Lebensverhältnisse der Bürger und Bürgerinnen aus der Gesamtgemeinde und der näheren Umgebung zu fördern und zu verbessern. Dass dies dem Verein auch in der so schwierigen Zeit der Pandemie und ihren Auswirkungen gut gelungen ist, dokumentierten die aufschlussreichen Berichte der Vorstandsmitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Franziskushaus der Kirchengemeinde Burgrieden.

Im Rückblick auf die Zeitspanne von der letzten Versammlung im Juli vergangenen Jahres bis heute, konnten lediglich zwei Vorstandsitzungen, via Skype und eine persönlich abgehalten werden, bilanzierte Vorstandsmitglied Silvia Beitner. „Dank sehr engagierter Vereinsmitglieder ist trotz Handicaps einiges passiert“. Für das zur Tradition gewordene Nikolaussingen haben die Verantwortlichen ein ganz neues Format gefunden: Der Nikolaus verteilte seine Geschenke an rund 50 Kinder von oben herab aus dem Fenster der Montessori–Kinderstube in Rot. Das kam bei den Jungen und Mädchen, aber auch bei den Eltern so gut an, dass eine Wiederholung wohl fällig sein wird.

Die Platanen auf dem Rathausplatz wurden ein Tag vor Heilig Abend zu Bücherbäumen. Aus dem riesigen Bücher- Bestand der LQ wurde zahlreiche Exemplare entnommen, als Geschenkpäckchen verpackt und in die Bäume zum Mitnehmen gehängt. „Das hat viele Leute neugierig gemacht, rund 75 Bücher fanden dankbare Abnehmer. Eine Wiederholung der Aktion in diesem Jahr wollte Beate Bader nicht ausschließen. Seit bald einem Jahr wird jeden Donnerstag Lesestoff vor dem Rathaus offeriert. Als die größten Posten im Angebot der LQ bezeichnete Silvia Beitner die Dienstleistungsbörse und die Alttagsbegleitung in der Wohngemeinschaft „Lebenswert“. „Das sind sowohl vom Arbeitsaufwand der geleisteten Stunden als auch finanziell unsere größten Posten“, sagte Beitner.

In offener Abstimmung wurden die bisherigen Gremiumsmitglieder einstimmig in ihrem Ehrenamt für weitere drei Jahre bestätigt: Schriftführerin Birgit Weidl, die Beisitzer Evi Landthaler, Beate Bader, Peter Thanner sowie Bürgermeister Josef Pfaff, der kraft seines Amtes seit Gründung der LQ bereits im Gremium war und künftig als „normales“ Mitglied vor allem bei den Themen der Alltagsbegleitung und Wohngemeinschaft mitarbeiten wird. Die beiden Kassenprüfer wurden auf ein weiteres Jahr gewählt. Mit einem weinenden und lachenden Auge nahm der Verein Lebensqualität Burgrieden die Auflösung der Montessori-Kinderstube im Rathaus in Rot zur Kenntnis, die ihm nunmehr als Vereinsheim dienen werden. 18 Jahre hatte Beate Bader die segensreiche Einrichtung geleitet und mit ihrem Engagement und mit Unterstützung von Eltern große Anerkennung gefunden. Von Anfang an stand Bürgermeister Pfaff der Kinderstube hilfreich zur Seite.

Traurig stimmt die Verantwortlichen der LQ, dass sich nach fast 17 Jahren das Bücherkarussell nicht mehr drehen wird. „Wir sind aus personellen und organisatorischen Gründen leider nicht mehr in der Lage, diesen Bürgerservice in der gewohnten Form anzubieten“, bedauerte Beitner die Situation. Angedacht sei beispielsweise eine Bücherstube im Vereinsheim zu festen Öffnungszeiten anzubieten.

Manuel Baur und Lukas Geist berichteten über die geglückte Sanierung des Jugendraums Burgrieden, der eventuell beim Dorffest besichtigt werden kann. Aufmerksame Zuhörer fanden ebenso die Digitalmentorinnen Susanne Jablonsky und Gudrun Konstroffer. Sie wollen mit ihrem „Treffpunkt für Fragen rund ums Internet und Co.“ ein Forum anbieten, um auch ältere Menschen fit fürs Netz zu machen.