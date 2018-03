Vereinsführung kommt im „Neuland“ bestens zurecht

Für den Vorsitzenden Georg Heim ist die 59. Jahreshauptversammlung des Natur- und Vogelschutzvereins Burgrieden eine Premiere gewesen. Und die ist ihm gelungen, wie ihm auch die zahlreichen Vertreter der befreundeten Vereine aus Baustetten, Obersulmetingen und Schnürpflingen bestätigten. Lob gab es aber auch für die übrigen Vorstands- und Beiratsmitglieder, die Heim in seinem ersten Amtsjahr zur Seite standen und sich somit in den Dienst des Natur- und Vogelschutzes stellten. Und auch im zurückliegenden Jahr waren etliche Aufgaben und Aktionen auf der Agenda, die mit Unterstützung ehemaliger Beiratsmitglieder angepackt werden mussten.

Im Rückblick ging Georg Heim zunächst auf die Situation im Verein ein, wie sie sich bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr darstellte. Durch den Austausch des gesamten Vorstands mit Vorsitzendem, Stellvertreter und Kassierer wurde eine völlige Neuorientierung notwendig, da alle drei Amtsnachfolger absolutes Neuland betraten. In vier Beiratssitzungen konnten einige organisatorische Dinge geregelt und die Aktivitäten auf den Weg gebracht, aber teils umständehalber nicht zu Ende geführt werden. So konnte der im März vergangenen Jahres dringend notwendige Baumschnitt der rund 60 Obstbäume in den „Pfutteln“ auf Gemarkung Hochstetten und in der Bihlafinger Straße „so kurzfristig nach der Wahl leider personell und organisatorisch nicht auf die Reihe gebracht werden“, bedauerte Georg Heim. Er kündigte deshalb an, diesen Baumschnitt am 10. und 17. März nachzuholen. Schnittkundige und andere Helfer sind herzlich willkommen.

Die erneute Vogelstimmenwanderung mit sachkundiger Führung von Werner Jans von den Salzweiherfreunden Orsenhausen war für die mehr als 30 Frühaufsteher ein absolutes Naturerlebnis. Die Teilnehmer mussten bei ihrem Rundgang allerdings feststellen, dass die Zahl der Vogelarten in den vergangenen Jahren rückläufig ist. Auch in diesem Jahr, am 3. Juni, ist eine Exkursion geplant. „Wer noch nie dabei war, sollte heuer mitkommen“, empfahl Heim.

In die Kategorie „Gelungene Veranstaltungen“ ordnete der Vorsitzender ebenso die traditionelle Hockete Ende Juli 2017 beim Vereinsheim ein. Viele fleißige Hände und ehemalige Beiratsmitglieder hatten zum (finanziellen) Erfolg beigetragen. Diese große Anzahl an freiwilligen Helfern hätten sich die Vereinsvorderen auch in punkto Dorffest Burgrieden gewünscht. „Mangels Personal mussten wir auf eine Beteiligung mit einem Essensstand verzichten.“ Wenigstens war der Verein, dank des Engagements der zweiten Vorsitzenden Maggy Niedermaier, mit einem Informations- und Werbestand vertreten.

Bei der jährlichen Apfelernte waren die beiden Jugendgruppen „Die Schlauen Füchse“ und „Flinken Rottalspatzen“ zusammen mit zahlreichen Erwachsenen im Einsatz. Bedingt durch den Frosteinsatz im April 2017, fiel die Ernte mit knapp 1,4 Tonnen enttäuschend aus. In Bestzeiten konnten schon mal zehn Tonnen geerntet werden. Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende mit der alljährlichen Biotoppflege im Gattenheim. Bei der Neuauflage am 20. Oktober bedarf es aber noch mehr Einsatzkräfte, da auch eine arbeitsaufwendige Reparatur des Holzzauns um das Biotop anstehen. Da immer weniger Helfer mit der Sense umgehen können, übernimmt der Natur- und Vogelschutzverein die Kosten für einen Mähkurs.

Gute Belegung von Nisthilfen

Großes Einzellob hatte sich Ehrenmitglied Josef Braun verdient, der einmal mehr in bewährter Manier den Vogelfutter-Verkauf übernommen hatte. Ein Dank ging ebenso an Franz-Josef Fischer für die Befüllung der Futtersilos im Wald. Sobald die Kälte abgeklungen ist, machen sich Braun und Alfred Zugenmaier daran, die restlichen Nistkäsen in der Laupheimer Straße, in den „Pfutteln“ und in der ehemaligen Hochstetter Kiesgrube zu kontrollieren und zu reinigen. Bereits erfolgt sei die Reinigung von über 50 Nisthilfen an fünf Standorten, etwa im Park der Villa Rot, die eine gute Belegung von 80 Prozent aufwiesen.

Der Kontakt zu den eigenen Mitgliedern und befreundeten Vereinen wurde mit den beliebten Monatstreffen im Vereinsheim „Alte Molke“ und geselligen Hocketen und bei Vereinstreffen in Baustetten und Obersulmetingen belebt. Nach dem Kassenbericht von Carola Luppold, vorgetragen von „Assistent“ Wolfgang Michelis, resümierte ein zufriedener Vorsitzender: „Unsere finanziellen Reserven kann man als ausreichend bezeichnen.“

Unter den Nägeln brennen dem Vorsitzenden etliche ungelöste Aufgaben, wie etwa die Pflege und Restaurierung der zehn vereinseigenen Ruhebänke auf Gemeindegemarkung, der Bau von Nistkästen und Insektenhotels und die Markierung der vier Waldwanderwege.

Dickes Lob für die Jugend

Ein dickes Lob hatte Vorsitzender Georg Heim für die „umfangreiche und lehrreiche Jugendarbeit“ im Natur- und Vogelschutzverein Burgrieden parat. Dementsprechend fanden der mit vielen Fotos unterstützte Vortrag von Jugendleiterin Maggi Niedermaier große Beachtung und Anerkennung der Versammlungsteilnehmer. Der Bogen der Aktivitäten beider Jugendgruppen spannte sich weit: Von Exkursionen und Entdeckungstouren in der freien Natur über „Kochen und Schnitzen wie die Indianer“ bis hin zum Wickeln von Körben aus Kräutern und Gräsern, reichte das mit Begeisterung angenommene Angebot an sinnvoller Freizeitbeschäftigung der jungen Forscher. „Mein Ziel ist es, den Kindern etwas mitzugeben und sie für den Schutz der Natur und Umwelt zu sensibilisieren.“

Die fälligen Neuwahlen brachten personelle Veränderungen. In das Amt des nicht mehr kandidierenden Schriftführers Günther Gradtke wurde Iris Heim gewählt, und als neues Beiratsmitglied Manfred Sommer als Nachfolger von Franz Rieber, der ebenfalls nicht mehr antrat.

Die Verabschiedung der seitherigen Mitstreiter sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder sah Vorsitzender Heim als große Ehre an. Die silberne Vereinsnadel ging für 25 Jahre Mitgliedschaft an Franz und Irmgard Rieber, Günther und Brigitte Gradtke. Für sogar 50-jährige Vereinszugehörigkeit durfte Herta Müssig das goldene Ansteckzeichen entgegennehmen. Weitere Jubilare waren am Kommen verhindert.