Thomas Ruf aus Rot hat 100 Mal Blut gespendet – insgesamt 50 Liter

Von Dietmar Hermanutz

„So macht es Spaß Zunftmeister zu sein“, resümierte Roland Haag am Ende seines Geschäftsberichtes, in dem er wiederholt auf die fantastische Unterstützung durch seine Zunftmitglieder hingewiesen hat. Mit einer hundertprozentigen Dachauerquote als Kopfbedeckung waren am Dreikönigsmorgen rund 200 Zunftmitglieder in die Stadthalle Bad Waldsee gekommen. Neben Bürgermeister Roland Weinschenk, dem im Laufe der Versammlung die Entlastung des Vorstandes oblag, waren auch die beiden Bürgermeisterkandidaten Matthias Henne und Benno Schultes anwesend.