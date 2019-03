Thomas Grau löst Karl Mayer ab

Die Reitergruppe Bühl mit aktuell 75 Mitgliedern hat einen neuen Vorsitzenden und eine neue Stellvertreterin. Bei der gut besuchten Hauptversammlung in der „Alten Schule“ haben die Mitglieder bei drei Enthaltungen Thomas Grau zum Nachfolger von Karl Mayer und Theresa Mayer anstelle des ebenfalls nicht erneut kandidierenden Fritz Pfeifer einstimmig zur zweiten Vorsitzenden gewählt.

Die weiteren Wahlen bestätigten die seitherigen Funktionsträger im Amt: Kassiererin bleibt Anette Bussinger, Schriftführerin Marion Haberstroh; Regina Werz und Gotthard Denzel sind Beisitzer, Robert Denzel und Joachim Schmid Kassenprüfer.

Verbunden mit einem Geschenk, dankte Robert Denzel den beiden scheidenden Vorsitzenden für die geleistete Arbeit. Beide leiteten den Verein mit Umsicht und Idealismus 18 Jahre lang. Unisono bedankten sie sich ihrerseits bei der Reitergemeinschaft und versicherten, den neu zusammengesetzten Vorstand mit Rat und Tat zu unterstützen.

In seinem letzten Jahresbericht informierte Karl Mayer über ein positiv verlaufenes Vereinsjahr. An herausragenden Aktivitäten nannte er den Orientierungsritt mit gutem Verlauf und guter Beteiligung, die Teilnahme am Blutritt in Weingarten und am Wendelinusritt in Gutenzell. Groß war die Resonanz beim Schülerferienprogramm. Arbeitstechnisch waren freiwillige Helfer im Einsatz, ein Wasseranschluss für die Befeuchtung des Reitplatzes musste installiert werden.

Gemeinderat Martin Schmid hob vor der Entlastung des Vorstands das „hervorragende Image des Vereins und somit die wichtige Bereicherung für das Gemeindeleben“ hervor. Auf der Agenda 2019 stehen ganz oben die Beteiligung an den Reiterprozessionen in Weingarten und Gutenzell sowie der Orientierungsritt und der Beitrag zum Schülerferienprogramm.

Eine Handvoll reitbegeisterter Bühler entschloss sich, irgendwann einen Orientierungsritt auf den Weg zu bringen. Aus der Idee wurde ein großer Erfolg. Schon die erste Veranstaltung dieser Art fand bei den Pferdefreunden über die Gemeindegrenzen hinaus beachtliche Resonanz. Daraus reifte der Entschluss, einen Gemeinschafts-Reitplatz zu bauen. Das Vorhaben fand bei der Gemeinde ein offenes Ohr. Sie stellte ein Gelände am Ortsrand zur Verfügung, verknüpfte mit der Zusage allerdings die Bedingung, einen Verein zu gründen, was dann auch im Jahr 1999 in die Tat umgesetzt wurde. Im Gründungsjahr begann man mit dem Bau des gewünschten Reitplatzes, der dann am 18. Mai 2000 seiner Bestimmung übergeben werden konnte.

Zweck und Aufgabe des Reitvereins Bühl mit dem Status der Gemeinnützigkeit sind unter anderem die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen sowie das Heranführen der Jugend an den Reitsport und den Umgang mit Pferden.