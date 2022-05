The New Roses rocken den Riffelhof

Die Band The New Roses steht für authentische Rockmusik der Arbeiterklasse, die den Song und die Verbindung zum Publikum ins Zentrum ihres Schaffens stellt. Durch verschiedenste Einflüsse aus Classic- und Hardrock bis Country und Blues entsteht ein eigenständiger Sound für die Stadien, heißt es in einer Ankündigung zum Konzert der Band am Samstag, 14. Mai, im Riffelhof in Burgrieden. Einlass ist um 18 Uhr, los geht’s um 19 Uhr.

Die Geschichte von The New Roses begann 2013 im beschaulichen Rheingau. Mit ihrem Sond „Without A Trace“ landeten Timmy Rough und seine Mitstreiter auf der Compilation der US-Kult-Biker-TV-Serie „Sons Of Anarchy“ und lieferten damit auch den Song für die „Sons Of Anarchy“-DVD-Trailer-Kampagne in Deutschland. Musikalisch sind sie laut Mitteilung eine explosive Mischung, die sich an Vorbildern wie Guns’N’Roses, AC/DC, Kid Rock, Aerosmith, Metallica oder auch The Black Crowes orientiert, aber das in einer ganz eigenen Machart. Im Februar 2016 veröffentlichten sie ihr Album „Dead Man’s Voice“, welches in die deutschen Album Charts einstieg und hervorragende Kritiken der Fachpresse erntete. Mit dem vierten Album „Nothing But Wild“ machten sich The New Roses auf, den Rock-Olymp zu erklimmen.

Viele 1000 Touring-Kilometer später gehört die Band zu den ganz wenigen neuen Rockbands aus Deutschland, die es geschafft haben, sich international zu platzieren. So standen sie mehr als 300-mal auf den Club- und Festivalbühnen in ganz Europa. Zu den Highlights zählen die Shows beim Hellfest (FR), dem Sweden Rock (SE), dem Masters of Rock (CZ), Hardrock Hell (UK) und Winterstorm (UK).