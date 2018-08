SZ-Leser können mehr über Biogas erfahren

Auch in diesem Sommer erkunden wieder viele Leser im Rahmen der Aktion „SZ öffnet Türen“ Orte, die die Öffentlichkeit sonst nicht zu Gesicht bekommt. Jetzt ist noch ein Angebot dazugekommen: Die „Bioenergie Laupheim GmbH & Co. KG“ in Burgrieden öffnet ihre Türen für eine begrenzte Zahl an SZ-Lesern.

Am Standort Burgrieden betreibt die Erdgas Südwest GmbH seit 2008 eine Biogasaufbereitungsanlage zur Einspeisung von Biomethan. Der maximale Rohbiogasdurchsatz beträgt 1200 m³/h. Das produzierte Biomethan wird anschließend in das Erdgasnetz eingespeist. Am Mittwoch, 29. August, stellen die Betreiber zunächst im Vortragsraum das Unternehmen vor und führen zum Thema Biogas und Biomethan (“grüne Gase“) hin. Anschließend können sich die Teilnehmer selbst ein Bild von der Anlage machen, von der Biogaserzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen über die Biogasaufbereitung zu Biomethan bis zur Einspeisung in das Erdgasnetz. Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Im Anschluss erhalten Besucher ein kleines Paket mit weiteren Informationen.

An der Führung am 29. August können maximal 20 Besucher teilnehmen, keine Altersbeschränkung. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Treffpunkt und Start ist direkt an der Anlage in der Walpertshofer Straße 1, Burgrieden, um 10 Uhr. Anmeldung unter Telefon 07392/96 31 10.