SVB-Fußballer nicht nur auf dem Spielfeld gefordert

Der gute Zusammenhalt hat sich bei der Jahreshauptversammlung der Fußball-Abteilung des SV Burgrieden wiedergespiegelt. Mehr als 60 Fußballer und Freunde konnte der für weitere zwei Jahre gewählte Abteilungsleiter Michael Götz im Vereinslokal „Rottalstüble“ begrüßen. Den guten Besuch wertete er als einen Beweis für das Interesse der Anwesenden an den Belangen des Sportvereins.

Das Jahr 2017 sei innerhalb der Fußballabteilung sehr ereignisreich gewesen, erklärte der Vorsitzende. Abseits vom sportlichen Geschehen beanspruchten die umfangreichen Bauarbeiten rund um den Fußballplatz viel Zeit, aber auch einen ordentlichen Batzen Geld. Angeregt durch die beispielgebenden „Vorarbeiter“ Wolfgang Linder, Philipp Fölker und den Vorsitzenden des Gesamtvereins, Erwin Mohr, habe man innerhalb von fünf Monaten die Gehwege um die untere Platzhälfte saniert, respektive erneuert, und dafür deutlich über 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Geschultert werden konnte die doch recht kostspielige Maßnahme nicht allein durch Eigenleistung, sondern auch dank etlicher Sponsoren. Trotzdem, so Michael Götz, musste die Abteilung selbst noch zirka 8500 Euro stemmen.

Der positive Jahresverlauf mit zahlreichen erfolgreichen Aktionen und Veranstaltungen wurde durch den großen Wasserschaden in der Rottalhalle getrübt. „Unser größter Schaden war der Verlust einiger historischer Andenken, die mit Geld nicht zu ersetzen sind“, beklagte der Abteilungsleiter die Folge des bedauerlichen Vorfalls. In diesem Zusammenhang dankte Götz der Gemeinde, „bei der wir den finanziellen Schaden geltend machen durften“.

Aus sportlicher Sicht sah der Berichterstatter das Jahr 2017 im Zeichen eines Neuanfangs. Bei den Herren und Damen konnte die Fußballabteilung jeweils ein neues Trainerteam gewinnen, mit dem Ziel, dadurch neue Akzente zu setzen. Auch wenn der derzeitige neunte Tabellenplatz der ersten Mannschaft nicht den Erwartungen entspricht, glauben die Verantwortlichen an eine erfolgreichere Rückrunde. Den Optimismus auf bessere Zeiten nährt auch der Neuzugang von vier Spielern.

Hoffungsvoll zeichnet sich aber auf jeden Fall die Tabellensituation der Damen I ab. Das Team belegt mit ihrem Trainer Guido Knopf Platz eins, die Chancen für einen Aufstieg stehen nicht schlecht – entweder direkt oder über die Relegation. Die zweite Damenmannschaft plagen hingegen seit Wochen Personalnöte.

Einer Entwicklung, mit der viele Vereine konfrontiert werden, sieht sich auch der SVB, speziell im Jugendbereich gegenüber. Nur durch Kooperationen mit umliegenden Fußballvereinen konnte die Burgrieder Fußballabteilung einen vernünftigen Spielbetrieb organisieren. Ausgesprochen sauer reagierte Michael Götz – und damit steht er nicht alleine da – auf die staatlichen Datenschutzmaßnahmen. „Das Fass ist am Überlaufen, was wir benötigen sind Erleichterungen und Unterstützung der Politik und der Kommunen. Der Gesetzgeber sollte die Vereine nicht als Unternehmen betrachten.“

Stellvertretend für die etatmäßige Schriftführerin hatte Markus Bürk den Rückblick mit etlichen Bildern illustriert. Erwähnung fanden unter anderem das beliebte Elfmeter-Turnier, Beteiligung am Dorffest, Weinfest, Kesselfleischessen, aber auch die vierteljährlichen Altpapiersammlungen zugunsten der Jugendarbeit.

Der zweite Jugendleiter Fabian Merath berichtete von einem „alles in allem erfolgreichen Sportjahr“. Sehr gute Ergebnisse erzielten die Juniorinnen und -Juniorenmannschaften. Viel Zeit für die Ausbildung und Betreuung von insgesamt zehn Jugendmannschaften haben die Jugendleiter ehrenamtlich geleistet. Zur Verstärkung des Teams sucht die Jugendleitung weitere Kräfte. Von allen bedauert wurde das Ausscheiden des ersten Jugendleiters Mathias Dreiz sowie des langjährigen Vereinsschiedsríchters Joachim Gutzer, der wegen eines Wohnortwechsels künftig für den SV Altheim pfeift.

Wahlen und Ehrungen

Die Wahlen brachten dieses Ergebnis: 1. Abteilungsleiter Michael Götz, Kassierer Ingo Schiffer, neuer erster Schriftführer Arthur Schmal, anstelle von Johanna Linder, neuer erster Jugendleiter David Perrone, zweiter Jugendleiter Fabian Merath, Stübleskoordinator (neu) Johanna Linder, Controlling Robyn Kröner, Beisitzer Stefan Häfele, Artus Wolter und neu im Beirat der bisherige Jugendleiter Mathias Dreiz. Mit der SVB -Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft ehrte die Fußballabteilung Madlein Sassmann, Artur Landenberger, Sandro Thiem. Das Vereinsabzeichen in Silber für langjährige Mitarbeit und Unterstützung ging an Marc Wiezorrek (Jugendtrainer von 2006 bis 2016 und Sponsor), Julia Kneer und Isi Niederer.