Stimmungsvolle Adventszeit im Wohnpark

Auch wenn die Gemeinde dem Aufruf der Politik weitgehend Folge leistet und die Weihnachtsbeleuchtung vor dem Rathaus herunterfährt, um Energie zu sparen, wollen die Bewohner des Wohnparks am Fritz-Leitz-Weg nicht ganz auf weihnachtlichen Schmuck verzichten. Zwei stattliche und mit LED- Lichtern ausgestattete Weißtannen sorgen im Atriumhaus, respektive Außenbereich vor dem „Brunnencafé“ für emotionale Vorfreude.

Unter zupackender Zusammenarbeit beim Fällen, Transportieren, Aufstellen und Schmücken der Bäume aus einem Waldgebiet bei Hörenhausen, ist ein beispielgebendes Gemeinschaftswerk rundum gelungen. Dafür bedankte sich Hermann Härle, Vorsitzender der Bürgerstiftung Burgrieden und Antriebsfeder der Aktion, bei allen, die mit Hand angelegt haben. Zahlreiche Wohnparkbewohner hatten die Einladung zu einem gemütlichen Beisammensein bei heißen und kalten Getränken, süßen und herzhaften Snacks, gerne angenommen. Für stimmungsvolle Atmosphäre im ansprechend geschmückten

„Brunnencafé“ sorgte ein kleines, aber feines Programm mit gemeinsam gesungenen Liedern zum Advent, Gedichten und Weihnachtsgeschichten sowie Musikstücken, fein dargeboten von Maria Bautsch am Klavier und Harald Hänger an der Trompete. Nicht fehlen durfte schließlich die vergebliche „Herbergsuche“ von Josef und Maria vor der Geburt Christi in Bethlehem.

Bewunderung löste eine zusammen mit dem „Christbaum-Ansingen“ verbundene Ausstellungseröffnung aus. Bis Mitte Januar werden im Atriumhaus 14 Weihnachtskrippen aus Privatbesitz präsentiert. Aus der Vielfalt der Exponate besticht eine in der Krippenwerkstatt des Klosters Kellenried (bei Weingarten/Ravensburg) gefertigte Krippe. Köpfe und Hände der zahlreichen Figuren sind aus Wachs modelliert. Gekleidet sind sie im Stil oberschwäbischer Trachten. Szenen des biblischen Geschehens stellen aber auch Krippen aus anderen Ländern und Traditionen dar, so etwa aus dem Orient und Südamerika. Auffällig ist bei der Krippe aus Peru, dass es nur musizierende Hirten, aber keine prächtig gewandete Könige gibt.