Spielvergnügen garantiert

In kleinem, illustrem Rahmen wurde der neue Außenbereich des Burgrieder Kindergartens Villa Regenbogen am vergangenen Freitag offiziell eröffnet. Den neuen Gartenbereich wollten Bürgermeister Frank Högerle, Alt-Bürgermeister Josef Pfaff, die Mitglieder des Gemeinderats Burgrieden, der Elternbeirat und die Erzieherinnen des Kindergartens sowie Landschaftsarchitekt Martin Kappler und Planerin Karin Dettmar nun persönlich einweihen.

Nachdem die Spielbereiche des Kindergartens stark in die Jahre gekommen waren und auch die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war, sahen die Erzieherinnen akuten Handlungsbedarf. Alt-Bürgermeister Josef Pfaff bestätigte bei der Eröffnung: „Der Initiator war nicht ich, das waren die Erzieherinnen.“

Auch Bürgermeister Frank Högerle freute sich, dass er diesmal einen erfreulichen Termin zum Thema „Kindergarten“ wahrnehmen konnte. „Kindergarten ist ja auch in Burgrieden ein dominierendes Thema, zu wenig Plätze und Notfallangebote sind an der Tagesordnung. Da ist oft eher Krisenmanagement gefragt. Deshalb ist der heutige Termin sehr erfreulich, um den Kindern einen behüteten Start in ihr Leben mitzugeben.“ Und auch die Kostenplanung war aus Sicht des Bürgermeisters positiv. So wurden vom Gemeinderat 275 000 Euro für die gesamte Umgestaltung genehmigt. Stand jetzt kostete der Garten 250 000 Euro. „Das ist in Zeiten von explodierenden Preisen natürlich erfreulich.“

Nach dem Anstoß 2021 wurde im Januar 2022 die Planung ausgeschrieben. In den Pfingstferien 2022 sollte der Umbau starten. Doch aufgrund einer Umbruchphase bei der ausführenden Baufirma kam es zu Verzögerungen, die für alle Beteiligten nervenaufreibend waren, so Landschaftsarchitekt Martin Kappler. „Das Team musste da gemeinsam durch, denn das geht immer zulasten des Nutzers.“ Und auch die Anwohner mussten über Monate Baulärm und Einschränkungen durch eine schwierig einzurichtende Baustelle in Kauf nehmen. Das gab ein besonderes Lob von Bürgermeister Högerle.

Während der Bauphase mussten die Kinder außerdem mit ihren Erzieherinnen auf die umliegenden Spielplätze am Nonnenberg und in der Burgstraße ausweichen. Kindergartenleiterin Nadine Kübler bestätigte: „Bei allen Schwierigkeiten können wir stolz zurückblicken.“ Sie lobte auch die gute Organisation ihrer Kolleginnen. Als besonderes Highlight für die Kinder nannte sie den Besuch des TÜVs. Als die Freigabe erteilt war, gab es für die Kleinsten kein Halten mehr.

Zu Beginn stand jedoch zunächst eine umfangreiche Planung mit dem Kindergarten-Team sowie Planerin und Naturpädagogin Karin Dettmar. „Wie spielen die Kinder? Welche Möglichkeiten sollen sie haben?“, das waren die entscheidenden Fragen für die Planerin. Gemeinsam wurde dann entschieden, dass der Gartenbereich in drei Teile gegliedert wird: ein ruhiger Teil für Rollenspiele, eine Bewegungsschiene für Platz zum Toben und einen Pflanzbereich. „Wichtig war uns, dass es nicht steril unterteilt wird, sondern es viele kleine Übergänge und Ecken für die Kinder gibt“, so Karin Dettmar. Auch auf Naturnähe und Insektenfreundlichkeit wurde geachtet.

Und so haben die Kinder jetzt nach Fertigstellung eine Hängematte, eine Schaukel, ein großes Klettergerüst, eine Rutsche, Pflanzbeete und ein Fußballfeld zur Verfügung. Im November soll das letzte Teilstück fertig sein. Ein Freiluftatelier mit Spielhäuschen und Sandkasten ist in den finalen Zügen. Die Spielgeräte sind aus hochwertigem und langlebigem Robinienholz gefertigt und werden so noch vielen Kindern Freude bereiten können. Und was kommt am besten bei den Kleinen an? „Ganz klar, Schaukel und Klettergerüst“, waren sich die Erzieherinnen einig.

Bestätigen konnte das auch Amelia, die fünfjährige Tochter von Elternbeirätin Angela Bosch, die mit ihrem Bruder ebenfalls zur Eröffnung in „ihrem“ Kindergarten gekommen war. „Der alte Garten war teilweise sogar schon gefährlich, der neue Garten ist super geworden.“, so Angela Bosch. Ein bisschen Zeit hat die kleine Amelia und ihre Kindergartenfreunde noch, um den Garten zu testen. Denn die große Eröffnungsfeier soll erst im nächsten Sommer stattfinden. Dann im großen Rahmen, mit Kindern und Eltern.