Spendenaufruf fand großes Echo

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Zahlreiche Menschen erinnerten sich an dieses einfache, doch so aussagekräftige Zitat von Erich Kästner, in dem sie Anfang Dezember einem öffentlichen Spendenaufruf von Bürgermeister Frank Högerle und Hermann Härle, Vorstand der Bürgerstiftung Burgrieden, folgten. Die stolze Summe im hohen vierstelligen Bereich kam innerhalb kurzer Zeit für die von einem Schwelbrand schwer getroffenen Familie mit zwei kleinen Kindern in Hochstetten zusammen (die SZ berichtete). Die Unterstützung von 97, vornehmlich Burgrieder Bürger und Bürgerinnen, half unbürokratisch mit, dass zunächst die nötigsten Dinge beschafft werden konnten.

Das Haus selbst wurde so schwer in Mitleidenschaft gezogen (geschätzter Schaden im sechsstelligen Bereich) dass es für längere Zeit unbewohnbar geworden ist. Die solchermaßen vom Schicksal heimgesuchte Familie konnte erfreulicherweise in einer zufällig freigeworden Wohnung in der ehemaligen Lehrerwohnung in Rot eine passable vorübergehende Unterkunft finden.

Groß war die Freude beim jungen Ehepaar Patrick und Katrin Kötzer, als Bürgermeister Frank Högerle und Hermann Härle im Atriumhaus des Wohnparks Burgrieden vom unerwarteten Spendenerfolg berichten konnten. Aber auch die beiden Glücksüberbringer brachten ihren Dank an die Spenderinnen und Spender höchst anerkennend zum Ausdruck. „Sie haben dazu beigetragen, die Familie in ihren allergrößten Sorgen und Nöten nicht allein zu lassen. Das ist beispielhafte Solidarität“, betonte Högerle respektvoll, auch im Hinblick auf das bevorstehende Fest der Liebe. „Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk“.

Einen aufrichtigen Dank schuldeten die Kötzers aber auch den zahlreichen Freunden und Helfern, die etwa beim Umzug in die „Notunterkunft“ in Rot tatkräftig Hand angelegt hatten. „Viele haben uns geholfen, das werden wir ihnen nicht vergessen“. Wer die geschädigte Familie noch unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort „Brandhilfe Hochstetten“ tun und eine Spende auf das Konto der Bürgerstiftung Burgrieden überweisen. Sie leitet die Zuwendungen unbürokratisch an die Empfänger weiter.