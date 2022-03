Spendenaktion zu Gunsten des Förderkreises Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Zeit von Mitte November 2021 bis 22. Januar 2022 wurde mit Aufstellern bei diversen Geschäften der Firma Naturalvitality in Laupheim und Burgrieden auf die Spendenaktion aufmerksam gemacht und dadurch Lips verkauft. Am Donnerstag, 4. März war es nun soweit, ein Scheck in Höhe von 1000 Euro konnte an den Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder überreicht werden. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die die Aloe Vera Lips-Spendenaktion mit unterstützt haben.