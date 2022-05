So weit sind die Vorbereitungen für den Firmenlauf Oberschwaben

In weniger als einem Monat fällt in Burgrieden der Startschuss: Am 25. Mai, dem Tag vor Christi Himmelfahrt, absolvieren dort Läuferinnen und Läufer beim „Firmenlauf Oberschwaben“ eine 5,6 Kilometer lange Strecke (SZ berichtete). Die Vorbereitungen für das Event laufen – dazu zählt auch ein Lauftreff, der sich in den kommenden Wochen am Laupheimer Sportpark trifft.

Die Startnummer eins wird beim Firmenlauf die Burgriederin Ina Eberhard tragen. „Ich sitze bei der Arbeit viel, da brauche ich den Ausgleich“, erzählt die 47-Jährige von ihrem Hobby. Beim Firmenlauf trete sie mit ihrer „Mocki“-Laufgruppe an, mit der sie vor drei Jahren bei einer Aktion der „Schwäbischen Zeitung“ an einem Halbmarathon teilgenommen hatte. „Wir sind eine Fun-Truppe und haben Spaß am Sport und der Bewegung“, sagt Eberhard. Die 5,6 Kilometer beim Firmenlauf seien für sie keine lange Strecke.

Lauftreff soll Einsteigern helfen

Einsteigern dürfte das weniger leicht fallen. Darum bietet der Laupheimer Sportpark von jetzt an bis zum Firmenlauf immer mittwochs ab 18 Uhr vor dem Sportpark in der Berblingerstraße einen Lauftreff an. „Am Lauftreff können alle Leistungsklassen teilnehmen, wobei er schon eher für die Läufer gedacht ist, die vielleicht ein bisschen Angst vor dem Firmenlauf haben“ , sagt Patrick Romer vom Sportpark, der den Firmenlauf sponsert. „Das ist kostenfrei für alle. Man muss kein Mitglied sein.“ Begleitet werde die Truppe von einem Trainer des Sportparks.

Vom Sportpark aus führe der Weg Richtung Baggersee, die Streckenlänge sei vergleichbar mit der des Firmenlaufs in Burgrieden. „Wir richten uns aber nach den Teilnehmern und passen das komplett an die Gruppe an“, erklärt Romer.

So lange wird der Lauftreff angeboten

„Das ist eine tolle Idee“, findet Firmenlauf-Organisator Thorsten Schmid. „Diesen sanften Einstieg begrüßen wir. Der Lauf wird so begleitet, dass man danach nicht fix und fertig ist.“ So könnten Einsteiger langsam ans Laufen herangeführt werden. Bis einschließlich 18. Mai werde der Lauftreff angeboten. Joggen sei beim Firmenlauf im Übrigen kein Muss, erklärt Schmid: „Auch Walker sind erwünscht, auch mit Stöcken.“ Die Strecke gebe es her, dass der Firmenlauf ebenfalls als Firmenwalk genutzt werden könne.

Währenddessen schreiten die Planungen für das Event voran. Mit bis zu 750 Teilnehmern rechnen die Organisatoren, laut Schmid haben sich aktuell bereits rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. „Immer wieder bekommen Firmen von dem Firmenlauf mit und schicken uns dann direkt eine Sammelanfrage.“ Um die Wartezeit am Lauftag für die Teams zu verkürzen, können die Teamleader der Gruppen die Startnummern bereits am Tag vor dem Lauf (24. Mai) am Sportpark in Laupheim abholen.

Sportpark macht Rahmenprogamm bei Firmenlauf

Dieser ist am Ereignistag dann für das Rahmenprogramm rund um den Riffelhof in Burgrieden zuständig. Laut Romer macht sein Team etwa das „Warm Up“ und das „Cool Down“ mit den Athleten: „Also kleine Mobilitäts- und Dehneinheiten, um Verletzungen vorzubeugen.“ Das sei wichtig, weil durch die Bank alle Leistungsklassen dabei seien. Zudem plane der Sportpark auch Tanzauftritte.

Weiterhin wollen die Veranstalter auf Nachhaltigkeit achten, die Medaillen für die Athleten sind aus oberschwäbischem Birkenholz und von Handwerksbetrieben aus der Region gefertigt. Im Ticket (19 Euro) ist eine Fahrkarte für den ÖPNV inbegriffen, außerdem sollen laut Schmid kompostierbare Bambus-Einwegbecher genutzt werden.

Das ist das Ziel der Veranstaltung

Zudem wird, wie bereits berichtet, mit einem Teil der Einnahmen durch den Naturschutzbund ein Wildbienen-Biotop in Burgrieden angelegt. Außerdem wollen die Veranstalter einen weiteren Teil der Einnahmen für Hilfsaktionen im Ukraine-Konflikt spenden. An welche Organisation sei aber aktuell noch unklar.

Laut Schmid soll die Veranstaltung nach der langen Durststrecke durch die Pandemie zum Teamerlebnis für Unternehmen werden. Auch darum sei der Firmenlauf für den Sportpark Laupheim als Sponsor interessant. „Das merken wir selbst hier im Sportpark“, erklärt Romer. „Viele sind noch nicht aus der Lethargie herausgekommen, einige Mitglieder sind noch nicht wieder zurück.“