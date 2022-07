So war die Premiere von „Winnetou III“ bei den Burgrieder Festspielen

Vor rund 900 Zuschauern hat die diesjährige Inszenierung „Winnetou III – Das Vermächtnis des Apachen“ am Samstag bei den Burgrieder Festspielen Premiere gefeiert. Das Wetter spielte mit und nichts stand einem gelungen Start in die Festspielsaison 2022 entgegen. Das Publikum erlebte einen Abend mit Action einerseits und ungewohnt stillen, nachdenklichen Momenten andererseits.

„Lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie die Botschaft aus Winnetou III mit“, wandte sich Claudia Huitz, geschäftsführende Gesellschafterin der Festspiele Burgrieden, an das Publikum. Mit einem Schuss aus der Silberbüchse eröffnete sodann Bürgermeister Frank Högerle nach kurzen Dankesworten an Claudia Huitz die Festspiele.

Ruhiger Auftakt

Der Prolog führt die Zuschauer auf eine ruhige Art in die Vergangenheit. Die besondere Verbindung zwischen Winnetou (gespielt von Alexander Baab) und Old Shatterhand (gespielt von Martin Strele) und ihre Blutsbruderschaft wird in Erinnerung gerufen.

Kampf für das Gute

Weiter geht es mit der eigentlichen Handlung. Rabiate Banditen treiben im Westen ihr Unwesen. Sie verbünden sich mit rachelüstigen Sioux, plündern und töten. Winnetou und Old Shatterhand treten ihnen im Kampf für das Gute entgegen. Der gewiefte Sam Hawkens (gespielt von Michael Müller) ist ständig in ihrer Nähe. Witzig und nie um einen gelungen Kommentar verlegen, hat er die Lacher stets auf seiner Seite.

Actionszene und ein heißer Moment

Gezündete Brandsätze und abgefeuerte Schüsse lassen das Publikum immer wieder zusammenzucken. Für einen Moment lenken knisternde Geräusche und aufsteigender Rauch alle Aufmerksamkeit auf einen Strauch. Sprühende Funken haben im trocknen Gras einen kleinen Brand entfacht. Mit Spontanität und Improvisationsgeschick baut Sam Hawkens das Problem in seine Rolle ein, tritt schnell das Feuer aus und verhindert, dass aus dem Buschfeuer ein Präriebrand wird.

Szene voller Tragik

Im Verlauf können die Blutsbrüder den Überfall auf eine Gruppe von Siedlern und deren Verschleppung nicht verhindern. Um die friedliebenden Menschen vor dem Marterpfahl zu bewahren, nehmen beide die Verfolgung auf. Winnetous Stimmung ist getrübt. Er ahnt seinen baldigen Tod. Er ringt Old Shatterhand das Versprechen ab, nach seinem Tod für das Volk der Apachen zu sorgen. Die Befreiung der Siedler gelingt. Doch im Kampf wird der große Krieger und Häuptling der Apachen von einer Kugel getroffen und stirbt. Old Shatterhand ist untröstlich und trauert um seinen Bruder: „Die Liebe ist stärker als der Tod, deshalb wirst Du in mir weiterleben, für immer!“

Die Verbrüderung

Trotz allem nimmt er Winnetous letzten Willen an und findet das Testament seines langjährigen Gefährten. Und wieder sind Schurken und hassbesessene Indianer am Werk, die auf kriminelle Art und Weise das Testament und damit das Gold der Apachen an sich bringen wollen. Den finalen Kampf können die Bösen nicht gewinnen. Getragen von Vertrauen, gegenseitiger Achtung und der Fähigkeit zu vergeben, verbrüdern sich Old Shatterhand und die Rothäute.

Winnetou und Old Shatterhand philosophieren

Immer wieder besticht die Aufführung durch nachdenklich stimmende Passagen. So philosophieren Winnetou und Old Shatterhand über den Glauben des weißen Mannes und den des roten Mannes. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Manitu der Bleichgesichter dem Manitu der Rothäute ähnlich sei. Beide stünden für Liebe, Vergebung und Frieden. Und so sei es doch gleichgültig, an welchen Manitu die Völker glaubten, so lange sie Ruhe, Trost und Mitgefühl fänden.

Überzeugender Martin Strele

Martin Strele überzeugt schauspielerisch wie gewohnt in seiner Rolle des Old Shatterhand. Vom hartgesottenen Fallensteller bis hin zum trauernden Bruder beziehungsweise Freund verkörpert er mit seinem Können alle Facetten des Charakters überaus glaubhaft.

Alexander Baab mit strahlende Präsenz

Alexander Baab als Winnetou nimmt sich rollenbedingt mehr und mehr zurück. Seine schauspielerische Stärke und auch Präsenz überstrahlen jedoch das gesamte Stück und wirken über den Tod des Häuptlings der Apachen hinaus.

So geht es nächstes Jahr weiter

Nach Ende der Darbietung ergriff Michael Müller das Wort. Neben seiner Funktion als Regisseur zeichnet er sich verantwortlich für das Textbuch und spielt die Rolle des Sam Hawkens. Er dankte allen Schauspielern, Statisten und dem gesamten Team vor und hinter der Bühne für das große Engagement und die Freude beim gemeinsamen Tun. Außerdem ließ er das Publikum wissen: „Ich verspreche Ihnen, nächstes Jahr wird es nicht so traurig – wir spielen Winnetou I – Wie alles begann!“ Einigen Zuschauern dürfte da wohl ein Stein vom Herzen gefallen sein. Bestand doch bei manchen die Sorge, dass mit dem Tod Winnetous die Festspiele Burgrieden enden könnten.