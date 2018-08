Sicher und stark in kritischen Situationen

Auch in diesem Jahr fand im Rahmen der Sommerferienprogramme der Stadt Laupheim und der Gemeinde Burgrieden das Selbstschutz- und Gewaltpräventionstraining „Sicher und Stark“ bei der Karate-Akademie Burgrieden statt. Ziel war es, dass die Kinder selbstbewusster durch den Alltag gehen und lernen, sich im Ernstfall mit einfachen Techniken selbst zu verteidigen. Um der anhaltend hohen Nachfrage gerecht zu werden, fanden in den vergangenen beiden Wochen zwei Veranstaltungen mit insgesamt knapp über 60 Kindern im Alter von 5 bis 13 Jahren statt. Diese anhaltend starke Resonanz freute das Dreierteam aus den erfahrenen Karatelehrern Stephan Hunger, Sandra und Tim Pelzl sehr.

Nach einer kurzen Aufwärmphase wurde mit den Kindern das richtige Verhalten in potenziell gefährlichen Situationen, etwa wenn eine fremde Person sie anspricht oder ein Auto neben ihnen am Straßenrand anhält, besprochen und dabei gemeinsam wichtige Selbstschutzregeln herausgearbeitet. Im Anschluss an diesen theoretischen Teil wurden den Kindern effektive Selbstverteidigungstechniken beigebracht und zusammen geübt. Wichtiges Kriterium für die Übungen ist die für Kinder einfache Umsetzung, damit die Übungen auch in Stresssituationen noch angewendet werden können. Hierbei lernten die Kids außerdem auch den richtigen Einsatz ihrer Stimme, um mit einem lauten „Nein, ich will das nicht!“ oder „Stopp! Hör auf!“ in Gefahrensituationen auf sich aufmerksam zu machen.

Ganz nach dem Motto des Programms – Sicher und Stark – wurden auch Schläge und Tritte aus dem Karate am Schlagpolster gezeigt. Diese fanden dann an lebensgroßen Dummies ihre Anwendung, um die Kinder einmal erfahren zu lassen, wie stark sie eigentlich sein können, wenn sie einmal alles geben, was in ihnen steckt. Nach anfänglicher Zurückhaltung stieg hier merklich das Vertrauen in die eigenen Kräfte.

Ebenso wichtig wie das Beherrschen von Sicherheitsregeln und -übungen ist das Auftreten und die nonverbale Kommunikation für die Kinder. Es wurde vermittelt, dass dicke Muckis nicht gleichbedeutend mit mentaler Stärke sind und wie mit einer sicheren und starken Körperhaltung Auseinandersetzungen und Mobbing durch Gleichaltrige (zum Beispiel auf dem Schulhof) präventiv vorgebeugt werden können.

Im actionreichen Abschluss des Programms konnten die Kinder in kleinen Gruppen dann noch einmal das Gelernte anwenden und sich gegen einen Trainer in einem auch bei der Polizei eingesetzten Schutzanzug zur Wehr zu setzen. Für die Kinder ist dieser Teil meist das Highlight der Veranstaltung und es machte allen viel Spaß.