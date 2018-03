Der SV Burgrieden II hat in der Frauenfußball-Bezirksliga zu Hause mit 1:4 (1:2) gegen die SGM Bellamont/Rot II verloren. Bellamont startete besser in die Partie und verzeichnete viele Chancen. In Führung ging jedoch der SVB II durch Katharina Lecheler (15.). Regina Birk erzielte das verdiente 1:1 (35.), Jana Reich legte das 1:2 nach (43.). Saskia Maucher besorgte per Doppelpack (69., 75.) den 1:4-Endstand.