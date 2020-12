Seniorennachmittage fallen aus

Die traditionellen Seniorennachmittag um Weihnachten herum und der Kaffeenachmittag an Dreikönig können laut einer Mitteilung von Gemeindeverwaltung und Verein „Lebensqualität Burgrieden“ aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, was auch das ökumenische Seniorenteam der Kirchengemeinden sehr bedauert. Ungeachtet der Pandemie mit ihren ständig wechselnden Einschnitten möchte die bürgerliche Gemeinde allen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ab 65 Jahren in Form von Einkaufs-Gutscheinen, einlösbar in örtlichen Geschäften, eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. In Zeiten ohne Pandemie wurden die Bons beim alljährlichen Kaffeenachmittag mit unterhaltsamen Rahmenprogramm am Dreikönigstag überreicht. Dieses Mal kommen sie, verbunden mit Advents-, Weihnachts- und Neujahrswünschen, zu den Empfängern.