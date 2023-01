Senioren treffen sich am Dreikönigstag

Der Dreikönigstag hat für die Kirchengemeinde Sankt Alban Burgrieden eine besondere Bedeutung: Seit vielen Jahren schon lädt sie am Fest der Erscheinung des Herrn zu einer Weihnachtsfeier ein, die vor allem die ältere Generation ansprechen will. Von derzeit 486 Bürgerinnen und Bürgern, die älter als 65 Jahre sind, waren am Nachmittag des Dreikönigsfestes rund 65 Personen in den Bürgersaal des Rathauses gekommen.

Bürgermeister Frank Högerle musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Maria Dietrich, die sich in der Seniorenarbeit der Gemeinde engagiert, begrüßte die Gäste und insbesondere den Leiter der Seelsorgeeinheit Unteres Rottal, Pfarrer Stefan Ziellenbach, willkommen geheißen, der seinerseits Gedanken zum Dreikönigstag mitgebracht hatte.

Zum Unterhaltungsprogramm zählte neben Gedichten und Geschichten aus dem Publikum ein Bläserquintett mit Edwin Zieher, Ralf Nolle, Gerd Wieland Daniela Rapp und Harald Häger sowie eine Abordnung der heiligen drei Könige. In sechs Gruppen waren diese in diesem Jahr im Ort unterwegs und brachten unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ den Segen in die Häuser. Bei ihrem Einsatz sammelten die Kinder rund 6445 Euro für den guten Zweck ein. Weitere 590 Euro kamen bei der Nachweihnachtsfeier hinzu.

Einen Kontrast zum „königlichen“ Besuch bildete der Auftritt von mehr als 40 „Riffelweible“, „Sallama“ und „Haldegoischter“ von der Narrenzunft Burgrieden. Noch vor ihrem eigentlichen Start begrüßten die Hästräger die fünfte Jahreszeit gemeinsam mit den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit ihrem lautstarken Narrenruf und sehenswerten Tanz- und Akrobatikeinlagen.