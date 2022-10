Schwerer Unfall auf der Gegenfahrbahn

Eine schwer verletzte Frau sowie etwa 50 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Dienstag bei Burgrieden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 16.15 Uhr. Eine 79-Jährige fuhr mit ihrem Smart von Burgrieden in Richtung Laupheim. Im Bereich einer Rechtskurve geriet ihr Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein 39-Jähriger kam mit seinem Seat entgegen. Der Mann versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Dadurch konnte er laut Polizei einen Frontalzusammenstoß verhindern. Allerdings geriet der Smart gegen die linke Seite des Seat. Die 79-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall war die Kreisstraße 7518 etwa für eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.