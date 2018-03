Schlangestehen für die Westernrolle

Einmal im Leben in die Haut eines Banditen, eines Indianers oder Westmanns schlüpfen zu dürfen, ohne Konsequenzen fürs weitere Leben befürchten zu müssen, ist offensichtlich gefragt. Diesen Eindruck vermittelte jedenfalls das große Casting, zu dem die Festspiele Burgrieden am Sonntag in die Rottalschule in Burgrieden eingeladen hatten.

Für die neue Karl-May-Inszenierung werden Jugendliche und Erwachsene gesucht, die mit Theaterbegeisterung und Spaß an einem Wildwest- Abenteuer für das Karl-May-Abenteuer auf der Freiluftbühne beim Bastelwald auf Gemarkung Bühl mitspielen wollen. In ihrer Rolle neben professionellen Schauspielern und Stuntleuten und -reitern zur Gesamtinszenierung beitragen zu dürfen, ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, eine Herausforderung, an die etliche wichtige Kriterien geknüpft sind.

Darüber und über seine ganz persönlichen Ansprüche an die 35 Bewerber und Interessenten im Alter von unter zehn bis 63 Jahren, sprach mit klaren Worten der neue Regisseur Michael Müller. Der aus München stammende, 33-jährige Schauspieler hat auch das Textbuch frei nach dem Roman von Karl May, "Unter Geiern- Der Sohn des Bärenjägers", geschrieben. Müller wird aber auch in der Rolle des Banditen Preston zu sehen sein. Bei 32 Vorstellungen in der Zeit vom 7. Juli (Premiere) und 9. September, erwartet die Besucher auf der Freilichtbühne mit 800 Sitzplätzen, ein packendes Abenteuer mit dem großen Häuptling Winnetou und seinem weißen Blutsbruder Old Shatterhand.

„Ein spannender Sommer“

„Ein spannender Sommer wartet auf uns.“ Davon ist auch die Geschäftsführerin Claudia Huitz fest überzeugt. Denselben Optimismus strahlt natürlich auch Michael Müller aus, der , so wurde es beim Casting schnell deutlich, andere Schwerpunkte als sein Vorgänger in der Regie setzen wird. Gleichwohl will er aber auch mit viel Liebe zum Detail die Inszenierung führen.

Welch großen Stellenwert er dem Theater – so bezeichnet Müller die Freilichtspiele – beimessen will, machte er an einer ganzen Reihe von Kriterien fest. Vorweg betonte er: „Für mich sollen Komparsen und Statisten zu Pferd oder Fuß sozusagen das Fundament des Spiels darstellen“. Deshalb betont Müller, brauche er Leute, die die Handlung auf der Bühne „aus voller Überzeugung“ mit Leben füllen.Die Inszenierung bietet dafür eine Menge an Gelegenheiten, mit vielen spektakulären Szenen, aber ebenso mit ein bisschen Liebe und einem guten Portion Humor.

Die Theaterproduktion verlangt von allen Teamfähigkeit, bedingungslose Bereitschaft, fairen Umgang untereinander und vor allem die Akzeptanz der von der Spielleitung aufgestellten Regeln und Bedingungen. „Wir müssen professionell agieren und den Zuschauern eine Geschichte anbieten, die ihnen von Beginn an Freude macht. Dazu bedürfe es natürlich viel Engagement: „Uns erwartet eine knackige Probenarbeit“. Bei Gruppenspielen und einer kleinen Lektion in Sachen „Kampfsport“ unter Anleitung von Alexander (Alex) Baab, beteiligten sich die gelehrigen „Schüler“ an einigen Grundübungen, wie der Rolle vorwärts und dem Abrollen über die Schulter. Am 26. Mai bieten Müller und Baab - so es das Wetter erlaubt - ein Statisten- Workshop auf der Freilichtbühne an.

Das Casting am Sonntag mit etliche „alten Hasen, aber auch neuen Gesichtern, war erneut Beweis dafür, dass Fans der Karl- May- Spiele keine längere Anfahrten nach Burgrieden scheuen – auch bei wenig guten Straßenverhältnissen.

Laura gibt ein gutes Beispiel. Die Jugendliche aus dem Memminger Raum war schon zum dritten Mal dabei, sie schätzt die lockere Atmosphäre in der bei den Burgrieder Festspielen gecastet wird. Und wenn sie gar eine Statistenrolle bekommen sollte, dann ist sie dem großen Manitu sicher dankbar. Die Auswahl soll in Bälde getroffen werden. „Mitte März wird das endgültige Team feststehen“, so der Plan der Geschäftsführerin Claudia Huitz und ihren engsten Mitstreitern.