Sanierung des Schulgebäudes wird teuer

Für die stolze Summe von 362 000 Euro wird das Schulgebäude in Burgrieden teilweise energetisch saniert. An der Ausführung der Bauarbeiten zeigten etliche Firmen Interesse und reichten ein Angebot ein. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag ging es nun im Beisein von Ingenieur Manuel Tress vom gleichnamigen Ingenieurbüro um die Vergabe der einzelnen Gewerke. Zum Zuge kam jeweils die unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen und funktionsbedingten Gesichtspunkten wirtschaftlichste Offerte.

Für die Gerüstarbeiten hatten sechs Firmen ihr Leistungsverzeichnis geschickt, den Auftrag erhielt die Firma Sachs, Oberholzheim. Die Sonnenschutzarbeiten führt der Betrieb Reinhardt Sonnenschutz, Ingoldingen, aus. Mit den Putz- und Stuckarbeiten wurde die Firma Helmut Baum, Blitzenreute, betraut, der Betrieb Knaak, Laupheim, mit dem Gewerk Einbau und Verglasung von Holz- Alu- Fenstern. Die Gerüst- und Sonnenschutzarbeiten wurden beschränkt, die Verglasungs- Putz- und Stuckarbeiten öffentlich ausgeschrieben.

Hinzu kommen noch weitere Arbeiten im Innenbereich sowie die Überprüfung des Daches und Spenglerarbeiten. Dafür muss laut Kostenschätzung aus der Januar-Sitzung mit rund 19 000 Euro gerechnet werden. Nicht ausgeschriebene Arbeiten kommen laut Ingenieur Tress noch hinzu. Hinsichtlich der Farbgebung der Holz-Alu- Fenster wollte sich das Gremium noch nicht abschließend festlegen. Dies soll in einer Umlauf-Aktion im Gemeinderat geschehen. Dem Vergabevorschlag stimmte er einmütig zu.