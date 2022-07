Sanierung der Landesstraße 263 in Burgrieden schreitet voran

Wie geht es weiter mit der Sanierung der Landesstraße 263 in Burgrieden? Dieser Frage hat sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung angenommen und vergab einstimmig die entsprechenden Aufträge.

In der ersten Sitzung unter der Leitung des neuen Bürgermeisters Frank Högerle widmete sich das Gremium dem Fortgang der Sanierung der L263, die durch Burgrieden führt. Dabei ging es um die Auftragsvergabe für die Bordsteinerneuerung sowie den Umbau der Bushaltestellen.

Wolfgang Brauchle, Bauleiter bei der bereits engagierten Firma ES Tiefbauplanung aus Mittelbiberach, führte in die Thematik ein: „Die Basis ist gelegt, in diesem Sommer kann gestartet werden.“ Die Vereinbarungen über die Kostenübernahme mit dem Land seien unterschrieben. Das Land sei Kostenträger und Beteiligter im Verfahren.

Andreas Munkes, Hauptamtleiter der Gemeinde Burgrieden, führte aus, dass bei der öffentlichen Ausschreibung drei Firmen ein Angebot abgegeben hätten. Das wirtschaftlichste Angebot sei das der Firma Schwall Bauunternehmung mit rund 1,3 Millionen Euro gewesen.

Wolfgang Brauchle ergänzte im Anschluss, dass die aktuellen Preisentwicklungen die Ausschreibung schwierig gemacht hätten. Dies deshalb, weil sich die Preise im Moment in unterschiedlichen Sparten ändern. „Wir haben aber viel Sicherheit eingerechnet.“ So lagen die tatsächlichen Angebote 20 Prozent unter der Kostenberechnung.

Eine Stoffpreisgleitklausel wurde jedoch in Bezug auf den Asphalt aufgenommen, falls zwischen Vergabe und Einbau deutliche Preiserhöhungen auftreten sollten. Diese sollen dann weitergegeben werden. Brauchle gab zu: „Hier kann von der Preisentwicklung noch etwas passieren, aber sicherlich unterhalb der 20 Prozent.“

Was den Zeitplan angeht, so wurde die Ausführung in mehrere Bauabschnitte geteilt. Der Zeitplan wurde in insgesamt sechs Bauabschnitte von August 2022 bis April 2023 eingeteilt. Je nach Witterung kann es aber zu Verschiebungen kommen. Die stark frequentierten Bushaltestellen sollen möglichst während der Ferien gemacht werden. Spätestens am Ende der Sommerferien sollen die zwei großen Bushaltestellen im Bereich „Roter Straße“ fertiggestellt sein.

Wolfgang Brauchle ergänzte zudem, dass neben den Belagsarbeiten auch Grundleitungen für Breitbandausbau und Kanalsanierung gelegt werden sollen. Das biete einen gewissen Synergieeffekt, da der neue Asphalt dann nicht erneut geöffnet werden muss, um in naher Zukunft dort Leitungen zu verlegen.

In Bezug auf die Kosten stellte er dar: „Die Vergabe über 1,3 Millionen Euro betrifft alle Kostenträger gemeinsam. Die Gemeinde selbst hat 952 000 Euro zu tragen, dazu kommt noch die Fachförderung für den Umbau der Bushaltestellen. Am Ende muss die Gemeinde Burgrieden dann 674 000 Euro selbst schultern.“

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, wie denn die Verkehrsführung in dieser Zeit geplant sei, antwortete Brauchle: „Der Anliegerverkehr soll möglichst fahren können, ansonsten wird es eine großflächige Umleitung geben. Der jeweilige Bauabschnitt wird wöchentlich gesperrt werden, wenn der Belag aufgesetzt wird.“ Entsprechende Umleitungen würden dann mit dem Straßenamt abgesprochen, so der Bauleiter.

Bürgermeister Frank Högerle ergänzte, dass es zu Beeinträchtigungen kommen werde, auch zu Mehrbelastungen für Nutzer dieser Strecken. „Wir werden versuchen, mit dem Straßenamt möglichst gute Umleitungen hinzubekommen, die erträglich sind und versuchen, im Vorfeld alles zu bedenken“, sagte der Bürgermeister.

So erging im Anschluss der einstimmige Beschluss des Gemeinderats, dass den Zuschlag die Firma Schwall aus Laupheim erhält, mit dem Austausch aller Randsteine und dem Austausch der designbetonten Bushaltestellen.