Riffelweible und Co. auf den Spuren der Ortsgeschichte

Zufriedene Gesichter hat es vor kurzem am Ende einer bislang einmaligen Veranstaltung gegeben, mit Beteiligung der Narrenzunft (NZ) Burgrieden und Mitgliedern des Historischen Vereins. Rund 40 große und kleine Riffelweible, Sallama und Haldegoischter haben anstelle eines größeren Ausflugs einen Spaziergang durch den Ort gemacht, um noch mehr über die Geschichte ihrer Heimatgemeinde Burgrieden zu erfahren. Erste Station des Exkurs war das Heimatmuseum „Altes Rathaus“ des 1995 gegründeten Historischen Vereins. Zweck und Aufgabe ist die Förderung der Heimatkunde und- pflege, das Sammeln und Archivieren von Kulturgütern, Aufzeichnungen, Schriften, Dokumenten, Fotografien und vieles mehr, das in Bezug zur Historie der Ortsteile Burgrieden, Rot und Bühl, steht.

Welche geschichtlichen Raritäten und „Schätze“ die Vorstands-und Beiratsmitglieder im Laufe des Vereinsbestehen zusammengetragen und in Ordnern und Vitrinen in mehreren Ausstellungsräumen aufbewahrt haben, versetzte die wissensdurstigen Besucher in echtes Erstaunen. Ihre Kommentare zeugten von der Begeisterung, die die Vorsitzende des Heimatkundler, Maria Dietrich und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter beim Rundgang durchs Museum wiederholt zu hören bekamen, zumal auch viele Fragen der Zunftmitglieder erschöpfend beantwortet werden konnten. „Schon von den Bildern und den Requisiten vom legendären ‚Rottal- Molle’ sind die Kinder begeistert gewesen. Sie kennen ihn nur vom Kinderfest in Laupheim“, so Dietrich in der „Nachlese“ der Veranstaltung.

Nicht weniger Beachtung bei der jungen Generation fanden die Schulbänke von anno dunnemals. Spaß machte den Kindern das Probesitzen in den engen Holzmöbeln und ebenso die ausgelegten Schiefertafeln, auf die sie mit originalen Griffeln schreiben und auch versuchen durften, alte Schriften zu entziffern. Dazu nochmals die ehemalige Lehrerin Maria Dietrich: „Die Kinder spielten ,Lehrerles’ und vermissten den legendären Tatzenstock“. Lebhaftes Interesse bei Jung und Alt weckten die Sagen zu den Burgrieder Narrenfiguren Riffelweible, Sallamale und Haldegoischt. Bei der Präsentation der früheren Burgrieder Autofabrik Steiger in den 20er-Jahren, kamen vor allem die Fans der Automobilgeschichte auf ihre Kosten. Karl Thanner vom Historischen Verein wusste viel Wissenswertes zu erzählen.