Reh bei Unfall getötet

Ein Reh ist bei einem Unfall bei Burgrieden getötet worden, als es eine Straße querte und mit einem Auto zusammenstieß. Das berichtet die Polizei. Gegen 4.15 Uhr fuhr demnach eine 41-Jährige auf der Kreisstraße von Burgrieden in Richtung Laupheim. Als ein Reh die Straße überquerte, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Tier an. Es verendete an der Unfallstelle. An dem noch fahrbereiten BMW entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Die Polizei mahnt aus aktuellem Anlass, in der Dämmerung und Dunkelheit müsse im Wald immer mit Wild auf der Straße gerechnet werden. Das sei insbesondere auch auf Straßen so, an denen Warnschilder stehen.