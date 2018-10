Rainer Beer ist jetzt Ehrennarr

Der Herbstkonvent des Alemannischen Narrenrings (ANR) hat am vergangenen Sonntag in der Rottalhalle in Burg-rieden stattgefunden. Dabei gab es einen Wechsel in der Jugendleitung.

ANR-Narrenmeister Gusti Reichle berichtete über die ARGE-Tagung 2018 in Leutkirch, über immaterielles Kulturerbe – hier vor allem die Anforderungen an den Brauchtums-Nachweis –, die neuen Regeln des Datenschutzes und er schaute auf das Jubiläum 50 Jahre Alemannischer Narrenring im kommenden Jahr voraus. Reichle bat um Solidarität für Veranstaltungen von ANR-Zünften vor allem bei Freundschaftstreffen und der ANR-Jugend auf Umzügen (Einlass in die Zelte). Brauchtumerin Gabi Pfarherr sprach unter anderem die anstehende Hexenrauhnacht zum Ringtreffen 2019 in Friedrichshafen an. Sie bat die Zünfte zu dieser Veranstaltung maximal 50 Hexen pro Zunft zu entsenden, um einer Überfüllung vorzubeugen.

Der scheidende ANR-Ringjugendleiter Alexander Schönwald-Mertel wies auf die vielfältigen Veranstaltungen der Ringjugend hin. In einem Appell an die Zunftvertreter bat er um größere Unterstützung der Zünfte für ihre eigene Jugend. Er rief allen die Wichtigkeit des Nachwuches für die Zukunft des Brauchtums und der Zünfte ins Gedächtnis. Weiter berichtete er vom Jugendkonvent 2018 in Lauingen. Hier waren von 90 Zünften nur 26 vertreten, viele Zünfte fehlten unentschuldigt. Er bat die Zünfte, ihre Jugend zu entsenden, und wenn dies nicht möglich sei, doch wenigstens abzusagen.

Sebastian Peter neuer Jugendleiter

Zum neuen Ringjugendleiter wurde Sebastian Peter von der Narrenzunft Uttenweiler gewählt. Narrenmeister Gusti Reichle bedankte sich beim scheidenden Ringjugendleiter für dessen Engagement und bescheinigte ihm eine tolle Entwicklung. Der Narrenmeister überreichte mit „einer Träne im Auge“ einen kleinen Hexenmeister als Dank an Alexander Schönwald-Mertel und verlieh ihm für seine bisherigen Verdienste um die Fasnet und den Verband den ANR-Ehrenhäsorden „Silberkranz“.

Die Narrenzunft „Bobohle“ Rot an der Rot hat ihren Oberbobohle (Einzelmaske) überarbeitet. Nach der Vorstellung durch die ANR-Brauchtumerin und den Zunftmeister von Rot an der Rot wurde dieses neue Häs einstimmig im Verband aufgenommen.

Der Frühjahrskonvent 2020 wurde an die Narrenzunft Oberkochen und der Herbstkonvent 2020 an die Narrenzunft Ahausen vergeben. Auf Antrag der Narrenzunft Ulm wurde das nächste Ringtreffen schon auf 2022 anlässlich des dann 30-jährigen Bestehens der Zunft durch den Konvent nach Ulm vergeben.

Zum Ende des Konvents wurde Rainer Beer, ehemals Zunftmeister der Narrenzunft Raspler Baindt und langjähriger Oberzunftmeister der Region Allgäu, einstimmig zum Ehrennarren des Alemannischen Narrenrings ernannt. Unter stehenden Ovationen der Versammlung gab der Narrenmeister einen Rückblick über die Verdienste des Geehrten, wie die Gründung der Narrenzunft Raspler Baindt und sein Engagement für den Ring. Als Zeichen seiner Würde überreichte Gusti Reichle Rainer Beer die ANR-Narrenkappe.