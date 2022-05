Räte stimmen Verlegung von Rohren auf Gemeindegrundstücken zu

„Miller Services“ in Rot beabsichtigt, das bereits bestehende zentrale Nahwärmenetz auszubauen. Zur Realisierung des Vorhabens bedarf es allerdings der Zustimmung der Gemeinde, weil für das Verlegen eines Rohres im Durchmesser von 142 Millimetern sowie eines Steuerkabels eine öffentliche Wegefläche in Anspruch genommen werden müsste, vor allem im Bereich der Brücke über das Rotbächle in Rot.

„Miller Services“, vertreten von Thomas Miller, habe die Gemeinde um Zustimmung zur Nutzung der gemeindlichen Fläche gebeten, erläuterte Hauptamtleiter Andreas Munkes die Pläne des Roter Bürgers. Im Moment gehe es diesem lediglich um die grundsätzliche Zustimmung für das von etlichen Räten gut geheißene Projekt – auch vor dem Hintergrund der zusätzlichen Wärmegewinnung durch Hackschnitzel.

Einzelheiten wie beispielsweise Verlegetiefe der Rohre, Kostentragung für den Fall, dass die Leitung wegen gemeindlicher Baumaßnahme umverlegt werden muss, sind bisher nicht geregelt. Ungeachtet dessen erteilte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen seine grundsätzliche Zustimmung zur Verlegungen von Rohren auf zwei gemeindlichen Grundstücken. Andreas Munkes hatte die vorausgegangene Diskussion so zusammengefasst: „Der Plan hat schon einen gewissen Präzedenz-Charakter.“