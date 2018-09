Radiohörer entscheiden, ob der Star kommt

Ein Star auf dem Land? Das könnte am 11. Oktober in Burgrieden Wirklichkeit werden. „Riffelhof“-Wirt Marc Wiezorrek hat sich nämlich um das Radio 7 Gaststuben-Konzert mit Rea Garvey beworben.

Ab Montag läuft das Online-Voting auf radio7.de. Das heißt, nicht der Sender entscheidet, wo das Gaststuben-Konzert stattfindet, sondern die Hörer. Eine Woche lang können die Stimmen für den „Riffelhof“ abgegeben werden.

Im Mai dieses Jahres hat Radio 7 zum ersten Mal ein Gaststuben-Konzert verschenkt. Damals trat Max Giesinger in der „Waldschenke“ in Heubach auf.

Wer aktiv ist und die Werbetrommel für sich rührt, hat also auch bei der zweiten Auflage des Gaststuben-Konzerts gute Chancen, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen. Sollte Marc Wiezorrek die größte Fangemeinde hinter sich versammeln, wird Rea Garvey am 11. Oktober in Burgrieden auftreten.

Alle Infos zum Radio 7 Gaststuben-Konzert gibt es auf radio7.de