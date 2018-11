Prozess „Kirche am Ort“ abgeschlossen

Im Namen von Bischof Dr. Gebhard Fürst hat Klaus Sanke, stellvertretender Dekan, in der Seelsorgeeinheit Unteres Rottal mit ihren Kirchengemeinden Ach-stetten, Bihlafingen, Bronnen, Bühl, Burgrieden, Rot und Stetten die Pastoralvisitation durchgeführt.

Diese findet etwa alle fünf Jahre statt. Insbesondere wurde hierbei auf die Ergebnisse des diözesanen Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ geschaut. Dafür haben die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Unteres Rottal zusammen mit dem Pastoralteam einen Pastoralbericht verfasst, in dem der derzeitige Stand, anstehende Fragen und Herausforderungen, sowie Ziele formuliert wurden. Stellvertretender Dekan Sanke und Dekanatsreferent Philipp Friedel kamen nun zum Abschlussgespräch mit dem Gemeinsamen Ausschuss ins Haus St. Franziskus in Burgrieden zusammen. Harald Seidel, zweiter Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses, hat ausführlich den Pastoralbericht mit allen Überlegungen und Erkenntnissen des Prozesses vorgestellt.

So haben sich die einzelnen Kirchengemeinden Schwerpunkte gesetzt, aber auch auf Ebene der Seelsorgeeinheit werden verschiedene Dinge angegangen: Familien, Senioren, Jugend und das Thema Ehrenamt sind hier im Blick. So soll es beispielsweise „Alphakurse“ für verschiedene Zielgruppen geben.

Viel voneinander gelernt

Die Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses äußerten sich positiv zum Verlauf des Prozesses. Man habe viel voneinander gelernt und das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt. Aber es waren auch kritische Rückmeldungen in Richtung Diözesanleitung in Rottenburg zu hören. Pfarrer Stefan Ziellenbach bedankte sich am Ende der Sitzung für die gemeinsame Arbeit mit den Räten und dem Pastoralteam im Prozess und für das Zusammenstellen des Berichtes.

Im anschließenden Gottesdienst wurde der Baum als Symbol des Zusammenwachsens der Seelsorgeeinheit und die Verbundenheit in Jesus und mit Gott dargestellt. Klaus Sanke betonte in seiner Predigt: „Letztendlich geht es als Kirchengemeinde darum, Menschen zu Christus zu führen. Es lohnt sich in Wort und Tat für den Glauben einzustehen. Dieser Glaube muss uns zur Freude führen.“