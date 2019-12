Projekt „Tiny-House-Park“ in der Region kommt weiter voran

Offensichtlich nimmt der auf Gemarkung Rot von privater Seite geplante Tiny-House-Park weiter an Fahrt zu. In seiner Sitzung mit Ortstermin im Juli hatte der Burgrieder Gemeinderat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die notwendigen bauplanungsrechtlichen Schritte für die Realisierung des Projekts einzuleiten.

Ein weiteres Stück vorwärts kam man jetzt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in dieser Woche in Anwesenheit des Vertreters der Tiny-Manufaktur Huchler aus Gutenzell.

Allerdings gebe es, so Burgriedens Hauptamtsleiter Andreas Munkes in der Sachdarstellung, bereits im Vorfeld einen beträchtlichen Planungsaufwand, „der unabhängig davon anfällt, ob nun der Bebauungsplan tatsächlich in Kraft gesetzt und ein Durchführungsvertrag geschlossen werden kann“.

Um die Gemeinde auch hiervon freizustellen, müsse ein entsprechender Vorvertrag abgeschlossen werden. Diesem erteilte der Gemeinderat nach weiteren Erläuterungen in der vorgelegten Form einmütig seine Zustimmung.

Zuvor hatte Munkes einmal mehr betont, dass die Gemeinde die Fäden in der Hand halte und ihr durch das ehrgeizige Projekt keine Kosten entstehen dürften.

Man verpflichte sich lediglich, die vom Baugesetzbuch vorgeschriebenen ortsüblichen Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt kostenlos zu veröffentlichen.

In den Flächennutzungsplan

Dem Entwurf zufolge werden etliche Flurstücke der Gemarkung Rot als Bauflächen zur Aufnahme in den Flächennutzungsplan gemeldet.

Die Klassifizierung müsse die Realisierung des Bebauungsplans „Tiny- House-Park“ ermöglichen, heißt es unter anderem im gebilligten Beschlussvorschlag.

Dieser Tiny-House-Park, als Pilotprojekt bezeichnet, soll auf dem Flurstück 634 auf Gemarkung Rot (rechts der Bühler Straße in Richtung Bühl) errichtet werden.

Es handelt sich um eine zusammenhängende, bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche. Deshalb ist der Erwerb nur des besagten Flurstücks 634 aufgrund gesetzlicher Vorgaben ausgeschlossen.

Das bedeutet im Klartext: „Entsprechend darf nicht nur das Flurstück 634 überplant werden, auch die anderen im Flächennutzungsplan genannten Flurstücke 640, 645 und 646 müssen in die Planung einbezogen werden.“