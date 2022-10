Primizkrone erfreut den Historischen Verein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Unsere Hauptaufgabe ist das Sammeln und Pflegen von alten Gegenständen, die in engem Bezug zur Geschichte der Gesamtgemeinde stehen. Sie präsentieren wir in den Räumen des früheren Rathauses in Burgrieden der interessierten Öffentlichkeit“. Mit diesen grundsätzlichen Worten umriss die Vorsitzende Maria Dietrich die vorrangigen Ziele des 1995 gegründeten Historischen Vereins Gesamtgemeinde Burgrieden.

In ihrem Bericht zur 26. Jahreshauptversammlung im gut besuchten „Brunnencafe“ erinnerte Dietrich zunächst an ehemalige Burgrieder Betriebe, die in der Rottalgemeinde ihren Ursprung hatten. Durch Schriften und Bilder immer noch präsent, sind etwa die legendäre Automobilfirma Steiger, die Firma Leitz und die Frottierweberei Egeria (Suevia). Wie schwierig eine gründliche Recherche beispielsweise im Fall der „Suevia“ allerdings sein kann, schilderte die Schriftführerin Karin Münst. „Es hat sich gezeigt, dass die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen aus dem Hauptwerk Lustnau nicht das enthielten, was für uns von besonderem Interesse gewesen wäre“, so Münst. „Ungeachtet dessen will der Verein am Ball bleiben und sich weiter um die Historie einstiger in Burgrieden ansässigen Unternehmen kümmern“.

Dass der „Verein zur Förderung der Heimatkunde und - pflege“ noch andere Aktivitäten auf dem Schirm hat, verdeutlichten die aufschlussreichen Aufzeichnungen der Vereinsvorderen. In Vereinssachen warben Dietrich und Münst für einen Besuch im Heimatmuseum „Altes Rathaus“, das jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 14 Uhr bis 16 Uhr seine Türen offen hält. Auch angemeldete Besuche sind außerhalb dieser Zeit möglich. Burgriedens neuer Bürgermeister Frank Högerle zollte den Aktiven Dank und Anerkennung und ermunterte sie zu einem „Weiter so“. „Sie machen die Dorfgeschichte zugänglich und erlebbar“. Schnell abgehakt werden, konnten die fälligen Wahlen mit dem Ergebnis: Stellvertretender Vorsitzender Josef Pfaff, Schriftführerin Karin Münst, die bisherigen Beiräte Frank Brändle und Kurt Kiechle. Neu hinzu gewonnen werden konnten Jürgen Maier und Günther Baier.