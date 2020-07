Polizei sucht Zeugen: Motorradfahrer streift Pedelec

Ein 59-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am Abend mit seinem Pedelec auf der Orsenhauser Straße unterwegs. Als er nach links in den Kirchweg einbiegen wollte, setzte ein 50-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an, streifte das das Pedelec und brachte den 59-Jährigen zu Fall. Diesen brachte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei ist unklar, ob der Radfahrer ein Handzeichen gegeben oder nach hinten geschaut hatte. Den Gesamtsachschaden an dem Fahrrad und der Honda schätzt die Polizei auf ungefähr 700 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Laupheim ermitteln nun den genauen Unfallhergang und bitten Zeugen, sich telefonisch unter 07392/ 96300 zu melden.