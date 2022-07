Planungen für Solarpark schreiten voran

Der Gemeinderat Burgrieden hat in seiner jüngsten Sitzung über den vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Burgrieden-Bühl“ diskutiert. Nachdem im Mai 2021 vom Gemeinderat die Idee einer Freifeld-Photovoltaikanlage in Bühl positiv aufgenommen worden war, sind die Planungen dafür mittlerweile deutlich vorangeschritten. So wurde ein Vorvertrag erstellt.

Andreas Munkes, Hauptamtsleiter der Gemeinde Burgrieden, erläuterte, dass die Vorhabenträger bereits in Vorleistung gegangen seien und das Vorhaben voranschreite. Der Gemeinderat stimmte dem Vorvertrag zwischen der Gemeinde Burgrieden und dem Vorhabenträger einstimmig zu, sodass die Planungen weiterlaufen können.