Pfarrer „Mischel“ muss zurück nach Rom, doch sein Herz bleibt in Burgrieden

Dass Pfarrer Michel Willy Libambu zahlreiche Freunde und Unterstützer in der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“ hat, ist hinlänglich bekannt. Am vergangenen Sonntag kamen viele Menschen, um mit dem aus Kinshasa im Kongo stammenden Priester ein Jubiläum zu feiern: Zum 20. Mal hatte er heuer die Urlaubsvertretung des leitenden Ortspfarrers übernommen, zunächst noch in der Kirchengemeinde Sankt Alban und später dann auch in den Pfarreien Rot, Bühl, Bihlafingen, Achstetten, Stetten und Bronnen.

Unter feierlichem Orgelspiel von Bianca Oser und begleitet von seinen Mitbrüdern im seelsorgerlichen Amt, Pfarrer Stefan Ziellenbach, Pfarrpensionär Viktor Moosmayer und Pater Mathew, sowie einer 30-köpfigen Ministrantenschar zog „Mischel“, wie er sich gerne ansprechen lässt, in die Pfarrkirche Sankt Alban Burgrieden ein. Pfarrer Ziellenbach freute sich über ein volles Gotteshaus.

Eine Albe als Geschenk

Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes überreichte Ziellenbach dem jedes Jahr aufs Neue gerne gesehenen Gast Libambu eine Albe, ein weißes liturgisches Gewand, das der Priester unter dem Messgewand trägt. Der Beschenkte übergab im Gegenzug eine aus Holz geschnitzte schwarze Muttergottes.

Das heutige Fest sei für ihn ein Tag der ganzen Gemeinde, sagte Libambu. „Jeder von uns hat dafür etwas getan, dass es möglich war, 20 Jahre immer wieder Gottesdienste feiern zu können und in Freundschaft gutes Essen und Trinken in der Gemeinschaft genießen zu dürfen.“ Der Mittelpunkt des Lebens sei aber das Kreuz Christi. Das Ziel sei nicht hier auf Erden, sondern bei Gott, in Gott und mit Gott.

Ganz herzlich gratulierte der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats von Burgrieden, Harald Seidel – auch im Namen aller anderen Gremien – dem Gast zu diesem Ehrentag. Seidel hob das stets den Menschen zugewandte Wesen Libambus hervor, sein ansteckendes Lachen und die freundlichen Worte bei der Begegnung mit Gemeindemitgliedern, auch bei morgendlichen Spaziergängen. Als Michel Libambu im August 1999 zum ersten Mal nach Burgrieden kam, hätte wohl niemand gedacht, dass daraus eine zwei Jahrzehnte andauernde Beziehung entstehen würde. Der Laudator Seidel zeichnete den beruflichen Werdegang des afrikanischen Priesters mit Doktor- und Professorentitel nach. Im Oktober 2007 wurde Libambu auf Wunsch der kongolesischen Bischofskonferenz zum akademischen Generalsekretär der Katholischen Fakultät in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo ernannt. Weitere wichtige Stationen kennzeichneten den Lebensweg des heute 55-Jährigen. Sein 25. Priesterjubiläum feierte er im Sommer 2015 in der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“.

Seit einiger Zeit ist Michel Libambu in Rom im Auftrag seiner Bischofskongregation unter anderem für die Korrektur von liturgischen Messbüchern und Schriften zuständig. Seidel: „Dem Ruf dorthin folgte er wohl eher zögernd.“ Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ihn voll beansprucht, weshalb sich seine diesjährige Urlaubsvertretung in Oberschwaben auf nur zwei Wochen beschränkte. Noch am späten Sonntagnachmittag musste er sich in Richtung Rom verabschieden, nicht ohne kundzutun: „Mein Weg führt mich zurück an meinen Wirkungsort, mein Herz bleibt aber in Burgrieden.“

Zur weltlichen Feier im Anschluss an die Heilige Messe hatten sich viele Gemeindemitglieder im Franziskushaus der Kirchengemeinde Burgrieden eingefunden, um nochmals ihre Verbundenheit mit Michel Willy Libambu zum Ausdruck zu bringen.