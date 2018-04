Pfaff will nochmal ran

Jetzt ist es amtlich: Burgriedens Bürgermeister Josef Pfaff kandidiert für eine fünfte Amtszeit. Das wurde am Montag in der Gemeinderatssitzung offiziell bekannt. Gewählt wird am 14. Oktober 2018.

Am Montag kündigte die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Ganal in der Ratssitzung die erneute Kandidatur des Amtsinhabers an. Eine zentrale Frage vieler Bürger – „Bewirbt er sich wieder oder nicht?“ – ist damit beantwortet.

In diesem Jahr ende die vierte Amtszeit von Josef Pfaff, erklärte Ganal. Für die weitere Planung sei es jetzt erforderlich, den Wahltermin festzulegen. Dem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat ohne Einwände zu: Die Wähler der Gesamtgemeinde Burgrieden werden demzufolge am Sonntag, 14. Oktober, an die Wahlurne gerufen; und zu einer etwaigen Neuwahl am Sonntag, 28. Oktober. Die Stelle wird spätestens zwei Monate vor dem Wahltag im „Staatsanzeiger“ ausgeschrieben, mit dem Vermerk „Der bisherige Stelleninhaber bewirbt sich wieder“. Zuvor muss der Gemeindewahlausschuss gebildet werden.

Seit 1986 im Amt

Bürgermeister Josef Pfaff trat sein Amt im Dezember 1986 im Alter von 26 Jahren an. Damals setzte er sich gleich im ersten Wahlgang mit 60,2 Prozent der Stimmen gegen drei Konkurrenten durch. Unter ihnen war der seitherige Amtsinhaber Dieter Huber, der es lediglich auf 20,1 Prozent der Stimmen brachte; für ihn war damit nach nur einer Amtsperiode Schluss. Das deutliche Ergebnis für Pfaff wurde damals als eine große Überraschung gewertet.

Bei einer Wahlbeteiligung von 57,5 Prozent wurde Pfaff im September 1994 mit 95,7 Prozent der Stimmen zum zweiten Mal als Bürgermeister gewählt. Auf einen damals landesweit bekannt gewordenen Postkarten- Dauerbewerber entfielen 3,1 Prozent. Weitere Mitbewerber traten seinerzeit nicht auf den Plan.

Mit einem ähnlich guten Stimmenanteil von 93,4 Prozent startete der gebürtige Aichhalder (Landkreis Rottweil) Pfaff im Dezember 2002 in seine dritte Amtszeit. Und wieder war der „Jux“-Kandidat Werner Tereba einziger Mitbewerber.

Ausgestattet mit 98,9 Prozent von 970 gültigen Stimmen, was einer Wahlbeteiligung von nur 37,1 Prozent entsprach, startete Josef Pfaff im Dezember 2010 als alter und neuer Bürgermeister in seine vierte Amtsperiode, die nun am 11. Dezember 2018 endet.