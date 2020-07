Obstbäume erhalten Sommerschnitt

Beim Natur-und Vogelschutzverein Burgrieden steht am Samstag, 18. Juli, der Sommerobstbaumschnitt an der Streuobstwiese „Pfutteln“, zwischen Hochstetten und Bronnen, an. Die freiwilligen Helfer treffen sich um 9 Uhr am Einsatzort. Wie Franz Jans vom Vorstandsteam erklärt, dient der Sommerschnitt bei Obstgehölzen nicht nur der Triebberuhigung, sondern fördert auch die Fruchtfarbe und Widerstandsfähigkeit der Früchte gegen Pilzbefall, wie etwa Fäulnis, Schorf und Fleischbräune. Durch das Ausschneiden unerwünschter Holztriebe im Sommer werde zudem die Qualität des Obstes und der Ertrag positiv beeinflusst. Dabei können auch die Fehler des letzten Winterschnitts korrigiert werden. Beim Baumschnitt am Samstag ist ein Experte mit dabei, der für Fragen zur Verfügung steht.

