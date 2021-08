Nie zu alt fürs Internet

Die Digitalisierung hat alle Lebensbereiche erreicht, egal ob Kommunikation übers Smartphone, Buchung von Reisen übers Internet oder Vereinbarung von Terminen. Dies kann für ältere Menschen zur Herausforderung werden. Hilfe im Umgang mit Internet und Co. wollen darum die Burgrieder Digitalmentorinnen Susanne Jablonsky und Gudrun Konstroffer geben.

Unter dem Arbeitstitel „Netzwerk Digitalisierung und Medienkompetenz mobil“ wollen sie unterstützend wirken, damit auch Anfängerinnen und Anfänger die neuen Medien sicher und selbstbestimmt nutzen können. Die Auftaktveranstaltung am Montagabend im Brunnencafé des Wohnparks Allengerechtes Wohnen Burgrieden bildete den Einstieg in die Materie. Den 20 Zuhörerinnen und Zuhörern wurde die Vielfältigkeit der Themen in der digitalen Welt aufgezeigt.

Jablonsky vom Verein Lebensqualität (LQ) Burgrieden gelang es in ihrem Vortrag, den Besuchern aufzuzeigen, wie sie von Internet und Co. profitieren können. Dabei wurde verdeutlicht: Es ist nie zu spät, Neues zu lernen. Die beiden Burgriederinnen, die sich auf ihre Aufgabe als Mentorinnen in speziellen Kursen vorbereitet hatten, verhehlten nicht, dass mit zunehmendem Alter manches etwas mühsamer vorangeht. Doch mit gutem Willen und Unterstützung könne jeder den Einstieg ins Netz meistern und sich mit E-Mails und Apps vertraut zu machen.

Kochrezepte nachschlagen, mit den Enkelkindern Bilder hin und her schicken oder die verpassten Fernsehnachrichten anschauen – das Internet hält eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, sich umfassend zu informieren und mit anderen in Kontakt zu bleiben.

Zusammenfassend gab Jablonsky die Grundregel bezüglich der Nutzung von Smartphones und Tablets aus: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig.“