Neun Mitglieder musizieren seit 40 Jahren

Zwölf langjährige aktive Mitglieder sind am Samstag beim Frühjahrskonzert des Musikvereins „Cäcilia“ Burgrieden durch Michael Ziesel vom Blasmusik- Kreisverband Biberach geehrte worden. Er schilderte in lockerer Art den Werdegang der Jubilare.

Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielten Lena Lohmüller (Tenor-Saxophon) und die Es-Saxophonistin Annika Nieß (wegen Krankheit nicht anwesend). Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Aktivität ging an Daniela Mayer. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief war der Lohn für Musizieren über vier Jahrzehnte hinweg. Das runde Jubiläum feiern konnten: Flügelhornist Matthias Braun, Regina Feger, die heute die Oboe spielt, Jutta Hänn, Gerhard Moll (Posaune und Bariton), Markus Nieß, Alt-Saxophonist und Instrumentenwart, Sylvia Nieß (Posaune), Jutta Oechsle, Fagott und insgesamt 22 Jahre im Vorstand tätig, Thomas Oechsle, Flügelhornist und jahrelang in unterschiedlicher Position im Verein tätig, und Ulrike Schlau, die schon jahrelang die Erste Klarinette im Blasorchester spielt.

Das Bild zeigt (vordere Reihe von links) Michael Ziesel, Sylvia Nieß, Regina Feger, Jutta Oechsle, Jutta Hänn, Ulrike Schlau, Vorsitzender Stefan Pojtschenk, (hintere Reihe von links) Matthias Braun, Lena Lohmüller, Markus Nieß, Daniela Mayer und Gebhard Moll. Auf dem Bild fehlt Thomas Oechsle.