Neuer Bürgermeister von Burgrieden in Amt eingesetzt

Mit 89,6 Prozent der Stimmen ist Frank Högerle im März zum neuen Bürgermeister Burgriedens gewählt worden, nun wurde Högerle im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Rathaus Burgrieden in sein Amt eingeführt und vereidigt. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte die Acapella-Band Joint Five.

Das sagt die stellvertretende Bürgermeisterin

Die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Ganal richtete das Wort an Högerle: „Zunächst noch einmal herzlichen Dank, dass Sie sich zur Bürgermeisterwahl gestellt haben und herzlichen Glückwunsch, dass Sie diese Wahl mit Bravour gewonnen haben.“ Zudem erläuterte Ganal, was in seinem neuen Amt als Bürgermeister auf Högerle zukomme. „Sie haben den Auftrag bekommen, die Gemeinde Burgrieden zu ihrem Wohl, das heißt, nicht zu Ihrem persönlichen Wohl, sondern zum Wohl Ihrer Gemeinde zu regieren.

Als Bürgermeister haben sie eine besondere Rolle zwischen dem Gemeinderat auf der einen und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite.“ Dass Högerle diese Aufgabe meistern wird, davon zeigte sich Ganal überzeugt: „Als erfahrender Verwaltungsexperte betreten sie kein für Sie unbekanntes Neuland. Aber neu ist, dass Sie jetzt derjenige sind, der die Fäden in der Hand hält. Einer muss die Verantwortung tragen, einer muss die Entscheidungen im Rathaus treffen. Danke, dass Sie die Verantwortung für unsere Gemeinde übernehmen.“

Högerle übernimmt gut aufgestellte Gemeinde

Mit Burgrieden übernehme Högerle eine gut aufgestellte Gemeinde, die sich im Laufe der vergangenen Jahre weiterentwickelt habe, erklärte Ganal. Die Gemeinderäte würden sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit freuen. Eigentlich habe sie Högerle zum Einstand die alte Sitzungsglocke des Gemeinderats überreichen wollen, diese sei aber nicht mehr auffindbar gewesen. Darum erhielt der neue Schultes einen Regenschirm mit dem Wappen von Burgrieden „als Zeichen, dass wir Sie nicht im Regen stehen lassen wollen“. Damit meinte Ganal nicht nur den Gemeinderat, sondern vor allem die Rathausmitarbeiter. Denn das Rathaus-Team war beinahe vollzählig zur Amtseinsetzung ihres neuen Chefs erschienen. Zudem erhielt der neue Bürgermeister ein Luftbild der Gesamtgemeinde, um nach Ablauf seiner achtjährigen Amtszeit einen Vergleich zu haben, was sich in der Gemeinde getan habe. Im Anschluss folgte die Amtseinsetzung und Vereidigung von Frank Högerle mit dem offiziellen Diensteid.

Das sagt ein Vertreter des Landratsamts

Bernd Schwarzendorfer, Dezernent des Landratsamts Biberach, stellte fest, welch „riesigen Vertrauensbeweis“ Frank Högerle für die kommenden acht Jahre von den Bürgern erhalten habe. „Sie trauen es sich zu, die Gemeinde in eine gute Zukunft zu führen. In keinem anderen Amt stehen Sie in solch direktem Kontakt mit der Bürgerschaft. In Burgrieden mit beinahe 4200 Bürgern, also auch 4200 Meinungen, die es zu bündeln gilt“, sagte Schwarzendorfer. Und auch er zeigte sich überzeugt davon, dass mit Frank Högerle der richtige Mann im Rathaus Platz nimmt. „Gewiss werden Sie Ihre Ziele erreichen“, erklärte der Dezernent.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief war für die Amtseinsetzung nach Burgrieden gekommen und hatte dafür den Bundestag in Berlin warten lassen. Denn: „Wenn Burgrieden einen neuen Schultes bekommt, dann kommt man da.“ Rief würdigte Högerles Mut, sich zur Wahl gestellt zu haben. Das Amt des Bürgermeisters sei in den vergangenen Jahren rauer geworden. „Sie übernehmen eine vorbildliche Gemeinde, auch wenn wir in turbulenten und bedrückenden Zeiten leben. Vor allem die lokale Politik ist am nächsten am Menschen.“ Die Politik beginne in der Kommune. „Das Bürgermeisteramt ist auf dieser Ebene das wichtigste Amt. Ein Kümmerer vor Ort für alle Anliegen“, sagte Rief.

Dank an langjährigen Amtsinhaber Pfaff

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger verabschiedete sich zunächst von Alt-Bürgermeister Josef Pfaff. „Herr Pfaff, alles erdenklich Gute, Sie haben der Gemeinde Burgrieden richtig gut getan.“ An den Pfaffs Nachfolger gerichtet ergänzte Dörflinger: „Die Burgriedener freuen sich auf die Spielzeit mit ihnen. Sie sind gewählt worden, weil die Menschen es ihnen fachlich und menschlich zutrauen, mit Ihrer sympathischen Art, die sie ausstrahlen.“ Sein Resümee: „Burgrieden und Frank Högerle, das passt zusammen.“

Der Bad Buchauer Bürgermeister und Kreisvorsitzender des Gemeindetages Baden-Württemberg, Peter Diesch, stellte dar, wie sich der Beruf des Bürgermeisters in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt habe. Vom „gottähnlichen Wesen“ zum Bürgermeister auf gleicher Ebene wie seine Bürger. Doch Högerle wisse genau, was auf ihn zukomme. „Du hast einen intensiven Wahlkampf geführt und kennst Burgrieden schon ganz gut“, sagte Diesch.

Feuerwehr beschenkt den neuen Schultes

Die Burgrieder Feuerwehr nahm ihren neuen Chef Frank Högerle direkt im Team auf. So erhielt er eine Einsatzjacke gefüllt mit allerlei Nützlichem. „Wir übergeben hiermit ein Starterset“, so Kommandant Thorsten Karey. Wolfgang Gietl vom Sportverein Burgrieden sprach für die Vereine der Gemeinde und wünschte Frank Högerle „viele weitere Volltreffer“. Högerle genieße bereits jetzt großes Vertrauen in der Gemeinde und starte mit viel Rückenwind.

Vor diesen Herausforderungen steht der neue Bürgermeister

„Es gab auch schon bessere Zeitpunkte als Bürgermeister anzutreten, nach zwei Jahren Corona sind die Auswirkungen zu spüren“, schilderte der neu vereidigte Bürgermeister Högerle in seiner Antrittsrede. „Dazu kommt der Krieg in der Ukraine mit spürbaren Auswirkungen für jeden von uns.“ Dies werde sich finanziell wie gesellschaftlich auf die Kommunen ausschlagen. Er sei sich also der Herausforderungen bewusst, die sein neues Amt mit sich bringe.

Trotzdem ist sich Högerle sicher, dass er der richtige Mann für diese Aufgabe ist. „Es ist gut und richtig, gerade jetzt in dieses Amt zu kommen.“ Er sehe darin die Möglichkeiten, auf die Gestaltung der Gemeinde Einfluss zu nehmen und Burgrieden positiv weiterzuentwickeln.